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No pagues corralón; autos que no pueden circular este lunes 25 de mayo en CDMX y Edomex

La multa por incumplir el Hoy No Circula puede superar los tres mil pesos; se reporta buena calidad del aire y baja probabilidad de contingencia ambiental.

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2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

¿Sabes si debes de circular? Es lunes 25 de mayo 2026 y todo regresa a su normalidad, entre ello está el programa Hoy No Circula en todas las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios del Estado de México (Edomex), el cual mantiene sus restricciones para los automóviles con:

  • Engomado amarillo
  • Placas 5 y 6
  • Holograma 1 y 2

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) establece que las medidas aplican de las 05:00 a las 22:00 horas (tiempo del centro del país); en caso de no acatarlas, podrás ser acreedor a una multa de más de tres mil pesos.

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¿Quiénes están exentos del Hoy No Circula este lunes 25 de mayo?

De acuerdo a las autoridades capitalinas y mexiquenses, los automóviles que sí pueden circulan este lunes son:

  • Vehículos con holograma 0 y 00
  • Autos eléctricos e híbridos
  • Motocicletas
  • Transporte público y taxis
  • Unidades de emergencia
  • Vehículos con Pase Turístico vigente

¿Hay probabilidad de contingencia ambiental hoy?

El Valle de México amaneció con índice de Aire y Salud buena, por lo que el nivel de riesgo es bajo tanto para la salud como para activarse la Fase 1 de Contingencia Ambiental; sin embargo, como a diario, esto puede cambiar con el paso de las horas, dependiendo de las condiciones meteorológicas.

Y es que para este lunes, se prevé un día nublado con ambiente fresco y templado tanto en la CDMX como en el Edomex.

En la capital del país, la máxima estará entre 26 y 28º, mientras que la mínima será de 12 a 14º.

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