¿Sabes si debes de circular? Es lunes 25 de mayo 2026 y todo regresa a su normalidad, entre ello está el programa Hoy No Circula en todas las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios del Estado de México (Edomex), el cual mantiene sus restricciones para los automóviles con:
- Engomado amarillo
- Placas 5 y 6
- Holograma 1 y 2
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) establece que las medidas aplican de las 05:00 a las 22:00 horas (tiempo del centro del país); en caso de no acatarlas, podrás ser acreedor a una multa de más de tres mil pesos.
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¿Quiénes están exentos del Hoy No Circula este lunes 25 de mayo?
De acuerdo a las autoridades capitalinas y mexiquenses, los automóviles que sí pueden circulan este lunes son:
- Vehículos con holograma 0 y 00
- Autos eléctricos e híbridos
- Motocicletas
- Transporte público y taxis
- Unidades de emergencia
- Vehículos con Pase Turístico vigente
¿Hay probabilidad de contingencia ambiental hoy?
El Valle de México amaneció con índice de Aire y Salud buena, por lo que el nivel de riesgo es bajo tanto para la salud como para activarse la Fase 1 de Contingencia Ambiental; sin embargo, como a diario, esto puede cambiar con el paso de las horas, dependiendo de las condiciones meteorológicas.
Y es que para este lunes, se prevé un día nublado con ambiente fresco y templado tanto en la CDMX como en el Edomex.
En la capital del país, la máxima estará entre 26 y 28º, mientras que la mínima será de 12 a 14º.
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