Últimos días antes de San Valentín: Obsequios para agasajar a tu pareja en CDMX sin gastar de más

El sábado 14 de febrero se festeja el día de San Valentín, una fecha que impulsa a los enamorados que habitan en la CDMX en busca de detalles significativos para agasajar a sus parejas. Para evitar el sobrecosto de última hora, diversos comercios del Centro Histórico e Iztapalapa despliegan ofertas en peluches, flores, chocolates artesanales y sets de regalo con precios que inician desde los 10 pesos.

¿Dónde comprar los mejores regalos de San Valentín a buen precio en CDMX?

La población capitalina dispone de puntos estratégicos para encontrar obsequios originales para el Día de los Enamorados como ramos de peluche con luces LED o sets de carteras y accesorios. Lugares como Plaza Vanessa y el Mercado de Dulces Ampudia ofrecen precios competitivos tanto en menudeo como en mayoreo, permitiendo armar detalles personalizados con figuras de Hello Kitty, Stitch y otros personajes de moda.

Las tiendas más recomendadas para este 14 de febrero son:

SAVAK (Centro Histórico): Ofrece ramos de peluche con caja y luces por 200 pesos. Se ubica en Calle del Carmen 81 y destaca por sus sets de regalo económicos.

La Bodega China (Iztapalapa): Ubicada en Calzada Ignacio Zaragoza 1332, despliega una amplia variedad de termos, tazas temáticas y arreglos con figuras decorativas.

Dulcería Miriam (La Merced): Especialista en figuras de chocolate desde 10 pesos y paquetes de paletas rellenas entre 60 y 150 pesos por paquete.

Para quienes buscan peluches gigantes, el Mercado de Sonora y Tepito mantienen los precios más bajos en modelos que superan el metro de altura.

Día de San Valentín 2026: Guía de precios y tamaños para elegir el peluche ideal

Los enamorados deben considerar que los precios de los peluches se ajustan estrictamente a su tamaño y al lugar de compra. Mientras que en Mercado Libre y Amazon México se pueden filtrar opciones por presupuesto, acudir a espacios como el Mercado de Sonora o los puestos de Tepito permite negociar costos directamente, especialmente en modelos de gran volumen.

Dependiendo del presupuesto y la tienda elegida, los rangos de precios para el 14 de febrero de 2026 son:

Pequeños y medianos: Las piezas de 30 a 60 centímetros oscilan entre los 100 y 400 pesos . En el Tianguis del Chopo es común encontrar modelos alternativos y personalizados de este tamaño.

Grandes y gigantes: Los que miden un metro rondan los 800 pesos, mientras que los que superan el metro y medio alcanzan los 2,000 pesos. La Bodega China y el Mercado de Sonora son referentes en estas dimensiones.

Los que miden un metro rondan los 800 pesos, mientras que los que superan el metro y medio alcanzan los . y el son referentes en estas dimensiones. Personalizados: Tiendas como Build-A-Bear ofrecen la posibilidad de agregar mensajes y prendas exclusivas, lo que aumenta el valor sentimental del regalo.