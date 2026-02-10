Últimos días antes de San Valentín: Obsequios para agasajar a tu pareja en CDMX sin gastar de más
Como todos los 14 de febrero, el próximo sábado se celebra San Valentín (o Día de los Enamorados). Encuentra el regalo ideal para tu presupuesto y celebra el amor.
El sábado 14 de febrero se festeja el día de San Valentín, una fecha que impulsa a los enamorados que habitan en la CDMX en busca de detalles significativos para agasajar a sus parejas. Para evitar el sobrecosto de última hora, diversos comercios del Centro Histórico e Iztapalapa despliegan ofertas en peluches, flores, chocolates artesanales y sets de regalo con precios que inician desde los 10 pesos.
¿Dónde comprar los mejores regalos de San Valentín a buen precio en CDMX?
La población capitalina dispone de puntos estratégicos para encontrar obsequios originales para el Día de los Enamorados como ramos de peluche con luces LED o sets de carteras y accesorios. Lugares como Plaza Vanessa y el Mercado de Dulces Ampudia ofrecen precios competitivos tanto en menudeo como en mayoreo, permitiendo armar detalles personalizados con figuras de Hello Kitty, Stitch y otros personajes de moda.
Las tiendas más recomendadas para este 14 de febrero son:
- SAVAK (Centro Histórico): Ofrece ramos de peluche con caja y luces por 200 pesos. Se ubica en Calle del Carmen 81 y destaca por sus sets de regalo económicos.
- La Bodega China (Iztapalapa): Ubicada en Calzada Ignacio Zaragoza 1332, despliega una amplia variedad de termos, tazas temáticas y arreglos con figuras decorativas.
- Dulcería Miriam (La Merced): Especialista en figuras de chocolate desde 10 pesos y paquetes de paletas rellenas entre 60 y 150 pesos por paquete.
Para quienes buscan peluches gigantes, el Mercado de Sonora y Tepito mantienen los precios más bajos en modelos que superan el metro de altura.
Día de San Valentín 2026: Guía de precios y tamaños para elegir el peluche ideal
Los enamorados deben considerar que los precios de los peluches se ajustan estrictamente a su tamaño y al lugar de compra. Mientras que en Mercado Libre y Amazon México se pueden filtrar opciones por presupuesto, acudir a espacios como el Mercado de Sonora o los puestos de Tepito permite negociar costos directamente, especialmente en modelos de gran volumen.
Dependiendo del presupuesto y la tienda elegida, los rangos de precios para el 14 de febrero de 2026 son:
- Pequeños y medianos: Las piezas de 30 a 60 centímetros oscilan entre los 100 y 400 pesos. En el Tianguis del Chopo es común encontrar modelos alternativos y personalizados de este tamaño.
- Grandes y gigantes: Los que miden un metro rondan los 800 pesos, mientras que los que superan el metro y medio alcanzan los 2,000 pesos. La Bodega China y el Mercado de Sonora son referentes en estas dimensiones.
- Personalizados: Tiendas como Build-A-Bear ofrecen la posibilidad de agregar mensajes y prendas exclusivas, lo que aumenta el valor sentimental del regalo.
