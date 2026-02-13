Continúa Fase 1 de Contingencia Ambiental y autoridades endurecen medidas en CDMX y Edomex

La contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México se mantiene activa luego de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis confirmó que los niveles de ozono continúan por arriba de los parámetros saludables en su más reciente reporte de las 15:00 horas. La Fase 1 seguirá vigente este sábado en la CDMX y el Edomex como medida preventiva.

Las autoridades explicaron que las condiciones meteorológicas actuales impiden la dispersión de contaminantes, lo que representa un riesgo para la población, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardíacas.

¿Por qué se mantiene la contingencia?

Un sistema de alta presión permanece sobre el centro del país, generando cielos despejados, escasa circulación de aire y acumulación de contaminantes. Este fenómeno impide que el ozono se disipe de forma natural.

Especialistas ambientales advierten que el calor intensifica las reacciones químicas que producen este gas, lo que agrava la mala calidad del aire durante las horas de mayor radiación solar.

Pronóstico de calidad del aire

Para el sábado se espera que la contaminación se mantenga en niveles de malos a muy malos, con los picos más altos entre las 13:00 y las 19:00 horas de la tarde

Las autoridades monitorean de forma constante la evolución atmosférica para decidir si la contingencia se levanta o se prolonga.

Recomendaciones para proteger la salud

Se recomienda:



Evitar actividades al aire libre

Suspender eventos deportivos y culturales durante las horas críticas

Reducir la exposición directa al ambiente contaminado

También se aconseja:



No fumar

Mantener puertas y ventanas cerradas cuando los niveles sean altos

Seguir las actualizaciones oficiales

Restricciones vehiculares para el sábado

Como parte de la contingencia ambiental, se aplican restricciones adicionales al programa Hoy No Circula con el objetivo de disminuir las emisiones contaminantes.

Las limitaciones afectan a vehículos con holograma 2, holograma 1, placa con terminación en número par (0, 2, 4, 6, 8) de 5:00 a 22:00 horas. Además de automóviles sin verificación, mientras que motocicletas y transporte de emergencia permanecen exentos.

