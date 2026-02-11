Los solteros también celebran San Valentín en CDMX: Fiestas y eventos para este 14 de febrero

Los centros nocturnos de la CDMX anuncian una cartelera de fiestas "Anti San Valentín" para quienes deciden festejar la soltería este 14 de febrero. La capital despliega una oferta que incluye desde rituales de catarsis colectiva hasta albercadas exclusivas para personas sin pareja.

San Valentín 2026: ¿Qué eventos hay para solteros el 14 de febrero en la CDMX?

Bares y cafeterías capitalinas abren una agenda de actividades para este 14 de febrero diseñada para socializar sin etiquetas románticas. Las opciones abarcan desde noches de baile nostálgico en la colonia Roma hasta conciertos de rock en Iztapalapa, permitiendo que los asistentes disfruten de la fecha con amigos o conociendo gente nueva.

Los puntos de encuentro más destacados para este fin de semana son:

Patrick Miller (Noche Ochentera): El icónico recinto organiza su noche "Anti San Valentín" con hits de los 80, 90 y 2000. Dirección: Mérida 17, colonia Roma Norte. Horario: Viernes 13 de febrero a partir de las 21:30 horas. No requiere reservación , pero se recomienda llegar temprano por las filas. El ambiente es informal y de baile intenso.

Catfecito (Ritual de Desamor): Propone la dinámica "Tritura su recuerdo" para destruir simbólicamente fotos de exparejas entre gatos y café. Dirección: Av. Baja California 266, colonia Condesa. Horario: Sábado 14 de febrero durante todo el día. Requiere reservación previa . Es obligatorio llevar la fotografía impresa para participar en la trituradora colectiva.

Vikingos Bar (Rock para Solteros): Ofrece presentaciones en vivo de bandas como The Bottles Room en un entorno relajado. Dirección: José María Parras 337, Iztapalapa. Horario: Sábado 14 de febrero desde las 19:00 horas. Entrada gratuita y sin consumo mínimo. Ideal para quienes buscan música en vivo sin pretensiones.



14 de febrero para solteros en CDMX: Pool party y dinámicas de ligue en San Valentín

Los hoteles y clubes de la CDMX promueven experiencias interactivas que rompen con la cena tradicional de parejas. Estos espacios facilitan el contacto social mediante códigos visuales o actividades recreativas en áreas comunes y albercas techadas.

Algunas propuestas para divertirse el 14 de febrero y conocer gente:

Coffee Rave (Double Tree by Hilton): Coordina una pool party exclusiva para solteros en su alberca techada con DJ en vivo. Dirección: Av. Revolución 583, San Pedro de los Pinos. Horario: Sábado 14 de febrero de 12:00 a 21:00 horas. Requiere registro previo . El código de vestimenta es traje de baño y ropa cómoda de playa.

La Calle de las Sirenas (Tardeada de Semáforo): Implementa un código de colores para indicar disponibilidad: verde (libre), amarillo (tal vez) y rojo (no disponible). Dirección: Col. Roma Norte (consultar número exacto en sus redes). Horario: Viernes 13 y sábado 14 de 15:00 a 20:00 horas. Evento para socializar sin compromisos; el acceso es para mayores de edad.

Despecho (Tributo al Príncipe): Organiza una noche de canto dedicada a José José para quienes prefieren la música de desamor. Dirección: Sucursales en la CDMX (requiere confirmar sede al reservar). Horario: Sábado 14 de febrero, horario nocturno. Reservación obligatoria por canales oficiales. Se sugiere vestimenta casual-formal.



Para integrarse a las dinámicas de "Citas Exprés", diversos restaurantes de la zona centro activan charlas rápidas de 5 minutos entre los presentes para rotar y conocer a todos los asistentes. Si el plan es interactuar, el sistema de semáforo en La Calle de las Sirenas facilita el contacto sin malentendidos, operando en horarios vespertinos para quienes prefieren evitar el tráfico nocturno del 14 de febrero.