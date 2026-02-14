Colectivos y trabajadores realizarán bloqueos en 5 alcaldías de CDMX hoy; calles cerradas
Durante todo el día se llevarán a cabo movilizaciones en diferentes alcaldías de CDMX y provocarán cierres viales y tráfico pesado.
Hoy es Día del Amor y la Amistad y si tienes planeado salir, te recomendamos tomar previsiones debido a que habrá 13 bloqueos, manifestaciones y 4 rodadas en diferentes alcaldías de la CDMX este sábado, conoce qué calles estarán cerradas.
Lista de calles cerradas hoy en CDMX
Estas son las avenidas y calles con afectaciones por movilizaciones sociales:
Durante el día en Plaza de Lectura “José Saramago” Circuito Interior Melchor Ocampo y Av. Paseo de la Reforma, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.
10:00 horas en Antimonumenta “¡Ni Una Más!” Av. Juárez y López, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
11:00 horas en Zócalo Capitalino Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldóa Cuauhtémoc; en Auditorio “Fausto Vega” Alfonso Toro No. 1759, colonia Escuadrón 201, alcaldíaIztapalapa y en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.
12:00 horas en Plaza Tlaxcoaque Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc: en Jardín de Libros “San Fernando” Av. Hidalgo y San Fernando, colonia Centro, alcaldóa Cuauhtémoc y en Antimonumenta “¡Ni Una Más!” Av. Juárez y López, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
13:00 horas en Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” (Rinconada 4:20) Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en Cineteca Nacional de México Av. México Coyoacán No. 389, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.
15:00 horas en Zócalo Capitalino Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico alcaldía Cuauhtémoc.
16:00 horas en Palacio de Bellas Artes Av. Juárez, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
18:00 horas en Av. Francisco I. Madero, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
¿En dónde habrá rodadas hoy?
Mientras que las rodadas se llevarán a cabo en:
08:00 horas en Cancha 4, San Miguel No. 279, colonia Xalpa.
08:30 horas en Giant San Nicolás, dentro del Parque Ejidal San Nicolás Totolapan, Picacho-Ajusco KM 11.5, alcaldía Tlalpan.
09:30 horas en Parque Tezozomoc, Manuel Salazar s/n, colonia Prados del Rosario.
11:30 horas en Ángel de la Independencia y en Kiosko de la Alameda Central.
