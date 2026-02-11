Metro CDMX saturado y con trenes que tardan hasta 10 minutos en llegar hoy miércoles 11 de febrero
Se recomienda a los usuarios del Metro CDMX usar cubrebocas para evitar contagios de sarampión; hay retrasos que ya afectan toda la línea y provocan aglomeraciones.
Los usuarios del Metro CDMX reportan un servicio lento en diferentes líneas y aglomeraciones en algunas terminales, debido a que los trenes tardan demasiado en llegar hoy miércoles 11 de febrero.
Aunque los retrasos son de hasta 10 minutos, este tiempo se puede extender conforme avanza el día y seguramente serán mayores si es que se presentan fallas mecánicas en los trenes. Hasta el momento ya son varias líneas que tienen retardos.
¿Qué líneas del Metro CDMX tienen retrasos?
- Línea 2: Cuatro Caminos a Tasqueña
- Línea 5: Politécnico a Pantitlán
- Línea 8: Garibaldi a Constitución de 1917
- Línea 12: Tláhuac a Mixcoac
Cambio de horario de la Línea 2 del Metro CDMX por remodelación
¿Qué pasa en la Línea 8 del Metro CDMX?
Después de que los usuarios reportaran que en la Línea 8 el paso de los trenes no es constante y tardan en salir en las terminales, las autoridades informaron que se agilizará el servicio. Para mejorar el servicio el Metro CDMX pedía permitir la salida de los usuarios y permitir que cierren las puertas en cada estación.
Te recordamos permitir el libre cierre de puertas, ceder el paso a quienes descienden del vagón y usar la palanca sólo en caso de emergencia.
¿Qué estaciones de la Línea 12 tienen mucha gente?
La Línea 12 reporta retrasos de más de 10 minutos, por lo que ya se registran aglomeraciones en algunas estaciones como:
- Tláhuac
- Lomas Estrella
- Atlalilco
- Ermita
- Zapata (conexión con Línea 3)
- Mixcoac
Alta afluencia de usuarios en el Metro CDMX
Las líneas que registran también alta afluencia de personas son:
- Línea 1: Pantitlán a Observatorio
- Línea 3: Indios Verdes a Universidad
- Línea 9: Pantilán a Tacubaya
- Línea A: Pantitlán a La Paz
¿Cómo prevenir el sarampión si usas el Metro CDMX?
El virus del sarampión es altamente contagioso y su brote ya causa preocupación en México, por lo que las autoridades de salud recomiendan usar cubrebocas en el transporte público para prevenir más casos. Durante su trayecto, los usuarios también deben evitar tocarse mucho la cara y los ojos.
En el Metro CDMX, sobre todo en las estaciones que tienen transbordes, se instalaron módulos de vacunación para que los usuarios tengan inmunidad ante el virus.
Sarampión en CDMX 2026: Vacunación gratuita en estaciones del metro contra el brote; lugares, fechas y horarios
