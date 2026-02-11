Metro CDMX saturado y con trenes que tardan hasta 10 minutos en llegar hoy miércoles 11 de febrero

Los usuarios del Metro CDMX reportan un servicio lento en diferentes líneas y aglomeraciones en algunas terminales, debido a que los trenes tardan demasiado en llegar hoy miércoles 11 de febrero.

Aunque los retrasos son de hasta 10 minutos, este tiempo se puede extender conforme avanza el día y seguramente serán mayores si es que se presentan fallas mecánicas en los trenes. Hasta el momento ya son varias líneas que tienen retardos.

¿Qué líneas del Metro CDMX tienen retrasos?

Línea 2: Cuatro Caminos a Tasqueña

Línea 5: Politécnico a Pantitlán

Línea 8: Garibaldi a Constitución de 1917

Línea 12: Tláhuac a Mixcoac

¿Qué pasa en la Línea 8 del Metro CDMX?

Después de que los usuarios reportaran que en la Línea 8 el paso de los trenes no es constante y tardan en salir en las terminales, las autoridades informaron que se agilizará el servicio. Para mejorar el servicio el Metro CDMX pedía permitir la salida de los usuarios y permitir que cierren las puertas en cada estación.

Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 8.



Te recordamos permitir el libre cierre de puertas, ceder el paso a quienes descienden del vagón y usar la palanca sólo en caso de emergencia. — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 11, 2026

¿Qué estaciones de la Línea 12 tienen mucha gente?

La Línea 12 reporta retrasos de más de 10 minutos, por lo que ya se registran aglomeraciones en algunas estaciones como:

Tláhuac

Lomas Estrella

Atlalilco

Ermita

Zapata (conexión con Línea 3)

Mixcoac

En línea 12 ya dejaron juntar usuarios por sus retrasos, vamos a llegar a periférico y ya va a tope el tren. — Luis Ruben Hope (@Luis_Ruben_Hope) February 11, 2026

Alta afluencia de usuarios en el Metro CDMX

Las líneas que registran también alta afluencia de personas son:

Línea 1: Pantitlán a Observatorio

Línea 3: Indios Verdes a Universidad

Línea 9: Pantilán a Tacubaya

Línea A: Pantitlán a La Paz

#MetroAlMomento:



Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 7, 9 y A. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Mantente informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/XsNoaRZi3e — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 11, 2026

¿Cómo prevenir el sarampión si usas el Metro CDMX?

El virus del sarampión es altamente contagioso y su brote ya causa preocupación en México, por lo que las autoridades de salud recomiendan usar cubrebocas en el transporte público para prevenir más casos. Durante su trayecto, los usuarios también deben evitar tocarse mucho la cara y los ojos.

En el Metro CDMX, sobre todo en las estaciones que tienen transbordes, se instalaron módulos de vacunación para que los usuarios tengan inmunidad ante el virus.

