Pocos saben la razón de por qué las personas de 50 años no deben vacunarse contra el sarampión

El sarampión es ya una preocupante en México y por ello se puso en marcha una campaña para inmunizar a las personas, sin embargo aquellos que tienen 50 años o más no deben vacunarse, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La razón no está enfocada en que no deban ser protegidos ante el virus, sino que seguramente ya lo están, es por ello que las vacunas deben priorizarse a los niños y jóvenes.

Aumentan los casos de sarampión en México

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué personas deben vacunarse contra el sarampión?

Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la UNAM, señaló que el aumento de casos de sarampión en México se debe fundamentalmente a que la vacunación no ha sido suficiente para mantener una cobertura del 95%, cifra que es requerida para acortar la transmisión de este virus tan contagioso .

El especialista mencionó que la vacunación se recomienda para las personas que no hayan cumplido 50 años. Quienes tienen más de esta edad no la necesitan porque cuando eran menores la transmisión del sarampión era muy intensa y es casi seguro que lo padecieron y están inmunizados contra el virus.

¿Cómo empezó este nuevo brote de sarampión?

Este nuevo brote comenzó con las personas antivacunas y la pandemia del COVID-19, periodo en que se disminuyó la vacunación contra esta enfermedad, de acuerdo con Rosa María Wong Chew, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Las personas más vulnerables son las que tienen esquemas incompletos de vacunación, y aunque la duda si la recibieron o no dos dosis, se recomienda ponérsela si se tiene menos de 50 años.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.