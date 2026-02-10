Líneas del Metro con retrasos de 20 minutos; Metrobús con pocas unidades en línea 2

Durante la mañana de este martes se registran retrasos y aglomeraciones en varias líneas del Metro y Metrobús, conoce cuáles son las que tienen más afectaciones par que tomes previsiones y llegues a tiempo a tu destino.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Líneas del Metro con retrasos hoy

Mediante redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo ( STC ) Metro informó que las líneas con lento avance y aglomeraciones son la 3, 5, 8, 12 y A.

#MetroAlMomento:

Se registra afluencia alta en las Líneas 3, 5, 8, 12 y A, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes.



Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.

Toma previsiones.… pic.twitter.com/sxJ1KGCiBc — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 10, 2026

Usuarios reportan que en la línea 5 no ha pasado el convoy en ninguna dirección y en la línea B en la estación Oceanía no ha pasado el tren en 15 minutos. De acuerdo con el STC se realizó una revisión en zona de vías.

En la línea A se reportan retrasos de 10 minutos, las estaciones con más afectaciones son Guelatao y Agrícola Oriental. En la línea 2 se reportan retrasos y aglomeraciones en varias estaciones.

En la línea 3 se reportan aglomeraciones, la estación Guerrero esta llena y los trenes están tardando en pasar. En la línea 8 con dirección Garibaldi hay alta afluencia de usuarios especialmente en Iztacalco.

En la línea 7 hay retrasos de más de 10 minutos en la estación Tacuba y en Polanco. El STC reportó que se realizó el retiro de un tren para revisión.

¿Cómo va el avance del Metrobús?

Por otro lado, en el Metrobús no hay servicio de Tacubaya a Parque Lira de la línea 2 debido a movilizaciones sociales.

Además, usuarios reportan que en la línea 2 hay pocas unidades con destino a Colonia del Valle y Dr. Gálvez, los autobuses están tardando hasta 20 minutos.

Una unidad dejó de brindar servicio en la estación Nuevo León con dirección a El Caminero debido a que se descompusieron las puertas.

Metrobús: ¿De cuánto es la multa por invadir el carril confinado?

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.