¡Es hoy! CDMX ofrece empleos con sueldos de hasta 26 mil pesos: Hay 12 puestos disponibles

La Secretaría de Trabajo de la CDMX organiza una jornada de empleo con sueldos de hasta 26 mil pesos. Este miércoles 11 de febrero, las autoridades activan el reclutamiento presencial en la colonia Tránsito para cubrir 12 vacantes con distintos perfiles.

¿Cuáles son los puestos y sueldos de la jornada de empleo en CDMX?

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo informa que los salarios para esta convocatoria oscilan entre los 9,500 y los 26,176 pesos mensuales. La oferta laboral incluye vacantes en administración, seguridad, ventas y servicios, con empresas como Ecobici, Kaby y la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas liderando la búsqueda de personal.

Los 12 puestos disponibles y sus respectivos sueldos son:

Guardia estatal: $26,176 pesos mensuales.

$26,176 pesos mensuales. Cuerpos de vigilancia y custodia: $25,736 pesos mensuales.

$25,736 pesos mensuales. Guía técnico: $18,836 pesos mensuales.

$18,836 pesos mensuales. Apoyo administrativo: $15,000 pesos mensuales.

$15,000 pesos mensuales. Personal de vigilancia: $11,000 pesos mensuales.

$11,000 pesos mensuales. Personal de ventas: $11,000 pesos mensuales.

$11,000 pesos mensuales. Promotoría: $11,000 pesos mensuales.

$11,000 pesos mensuales. Personal de conducción: $11,000 pesos mensuales.

$11,000 pesos mensuales. Guardia de seguridad: $11,000 pesos mensuales.

$11,000 pesos mensuales. Personal de cobranza: $9,800 pesos mensuales.

$9,800 pesos mensuales. Valet parking: $9,583 pesos mensuales.

$9,583 pesos mensuales. Personal de limpieza: $9,583 pesos mensuales.

Es obligatorio presentar el CV o solicitud elaborada, identificación oficial y CURP para iniciar el proceso de postulación.

Requisitos, fecha y sede para aplicar a las vacantes de 26 mil pesos

El Gobierno de la Ciudad de México habilita la atención ciudadana en un horario de 10:00 a 14:00 horas. Los interesados deben acudir directamente a las instalaciones de la dependencia para entrevistarse con los reclutadores de las empresas participantes y entregar su documentación básica.

Para participar en la jornada, los postulantes deben tener en cuenta:

Ubicación: San Antonio Abad 32, colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc (cerca del Metro Pino Suárez).

San Antonio Abad 32, colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc (cerca del Metro Pino Suárez). Horario: El acceso comienza a las 10:00 y concluye a las 14:00 horas.

El acceso comienza a las 10:00 y concluye a las 14:00 horas. Documentos: Identificación oficial, CURP y solicitud de empleo actualizada.

Las empresas participantes como Cen Cell, Bospro y Prestige Parking realizarán entrevistas directas durante el evento.

Para agilizar el ingreso, se recomienda acudir con varias copias del currículum y verificar previamente la compatibilidad de los perfiles solicitados. Ante cualquier duda sobre la ubicación o los requisitos adicionales, los interesados puede consultar las redes sociales oficiales de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX.