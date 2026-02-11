Acaba febrero con chamba: ONU y PNUD lanzan nuevas vacantes en México con sueldos de hasta 24 mil pesos

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) abrieron nuevas vacantes en México, principalmente en la Ciudad de México (CDMX), con fechas límite que vencen en la segunda quincena de febrero de 2026.

Las oportunidades van desde pasantías en comunicación hasta puestos de tiempo completo enfocados en desarrollo e inclusión social.

Aunque la ONU no publica de manera oficial los salarios, estimaciones de portales como Glassdoor e Indeed señalan que los ingresos mensuales pueden oscilar entre 20 mil y 24 mil pesos, dependiendo del nivel del cargo, tipo de contrato y agencia contratante; no obstante, se desconoce el costo de las pasantías.

Vacantes en la ONU en México 2026: pasantías en Ciudad de México

Entre las oportunidades disponibles destacan dos posiciones de nivel inicial (pasantías) en oficinas con sede en la capital del país:



Pasante en la Oficina de Información Pública

Ubicación: Ciudad de México Oficina: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Nivel: pasantía (I-1) Publicada: 21 de enero de 2026 Fecha límite: 12 de febrero de 2026

Pasante en Información Pública

Ubicación: Ciudad de México Oficina: Departamento de Comunicaciones Globales Nivel: Pasantía (I-1) Publicada: 1 de febrero de 2026 Fecha límite: 15 de febrero de 2026



Estas posiciones están dirigidas a estudiantes o recién egresados interesados en comunicación, relaciones internacionales, periodismo o áreas afines.

Las pasantías en la ONU suelen tener una duración determinada y permiten adquirir experiencia en organismos multilaterales.

ONU advierte sobre vida en la Tierra para 2050

Vacantes del PNUD en México: desarrollo e inclusión social

El PNUD también publicó convocatorias para puestos de tiempo completo bajo el esquema de Acuerdo de Servicios de Personal Nacional (NPSA-6), con contratos de seis meses:



Asociado(a) de Desarrollo e Inclusión Social

Ubicación: México Agencia: PNUD Jornada: tiempo completo Área: Gestión de crisis / Apoyo a la gestión de país Duración: 6 meses Idioma requerido: español Inglés: deseable, nivel básico Fecha límite: 16 de febrero de 2026

Asociado(a) de Enlace Central de Desarrollo e Inclusión Social

Ubicación: México Agencia: PNUD Jornada: tiempo completo Área: Gestión de crisis / Apoyo a la gestión de país Duración: 6 meses Idioma requerido: español Inglés: deseable, nivel básico Fecha límite: 16 de febrero de 2026



¿Cómo postular a las vacantes de la ONU y el PNUD en México?

Las personas interesadas deben registrarse en el portal oficial de empleos de Naciones Unidas o en la plataforma del PNUD, crear un perfil y enviar su solicitud antes de la fecha límite correspondiente.

Es importante revisar los requisitos específicos de formación académica y experiencia profesional, así como preparar una carta de motivación en el idioma solicitado, incluso tener tu CV actualizado y en formato PDF para compartirlo con la plataforma.

Dado que los cierres de las vacantes están programados entre el 12 y el 16 de febrero, los aspirantes cuentan con pocos días para completar su postulación, así que anímate y termina febrero con chamba.

