inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Operación Enjambre: Detienen a Diego "N", presidente municipal de Morena, y 3 funcionarios de Tequila, Jalisco

¡Postúlate! Ocho empresas ofrecen empleo en CDMX durante febrero y estos son los requisitos

Al reclutamiento presencial solo debes llevar dos documentos importantes, así que toma nota; estas son las empresas que ofrecen empleo en CDMX.

Empresas que ofrecen vacantes de trabajo en CDMX
Ocho empresas ofrecen vacantes de trabajo en la CDMX y solo necesitas llevar dos requisitos el día del reclutamiento.|Getty Images
Notas,
Ciudad

Escrito por:  Adriana Pacheco

El trabajo es esencial para llevar sustento a nuestras familias, es por ello que ocho empresas ofrecen vacantes en la Ciudad de México (CDMX) y piden pocos requisitos para que los aspirantes puedan obtener el empleo con facilidad.

Si estás interesada o interesado, el reclutamiento se realizará el 10 de febrero en el módulo de atención que se ubica en la alcaldía Iztapalapa, en un horario de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Trabajadores de la construcción saltan por los techos para huir de una redada de ICE

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué empresas ofrecen trabajo?

  • Send Mensajería
  • Molderama
  • Dragón Rojo
  • Jardín Guadalupano
  • Sanborns
  • Abrasivos Especiales
  • CUSAEM
  • RMS Seguridad Privada

¿Qué documento debo llevar?

Alguna de estas oportunidades laborales puede ser para ti, tan solo debes llevar tu solicitud de empleo elaborada o CV, identificación oficial y Clave Única de Registro de Población (CURP).

¿Cuál es el salario que ofrecen?

Debido a que son diferentes las vacantes de trabajo que se ofrecen el salario varía, por lo que es necesario acudir al reclutamiento presencial para pedir más información. Sin embargo no olvides investigar sobre cada una de ellas, por ejemplo:

RMS Seguridad Privada se especializa en ofrecer servicios de seguridad, patrimonial, monitoreo y tecnología, así como protección ejecutiva y custodia.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
CDMX

LO MÁS VISTO