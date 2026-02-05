¡Postúlate! Ocho empresas ofrecen empleo en CDMX durante febrero y estos son los requisitos

El trabajo es esencial para llevar sustento a nuestras familias, es por ello que ocho empresas ofrecen vacantes en la Ciudad de México (CDMX) y piden pocos requisitos para que los aspirantes puedan obtener el empleo con facilidad.

Si estás interesada o interesado, el reclutamiento se realizará el 10 de febrero en el módulo de atención que se ubica en la alcaldía Iztapalapa, en un horario de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

¿Qué empresas ofrecen trabajo?

Send Mensajería

Molderama

Dragón Rojo

Jardín Guadalupano

Sanborns

Abrasivos Especiales

CUSAEM

RMS Seguridad Privada

¿Qué documento debo llevar?

Alguna de estas oportunidades laborales puede ser para ti, tan solo debes llevar tu solicitud de empleo elaborada o CV, identificación oficial y Clave Única de Registro de Población (CURP).

Este 10 de febrero acude al reclutamiento presencial en el Módulo de Atención de la alcaldía Iztapalapa, de 10:00 a 14:00 horas.

Empresas como Sanborns, Send Mensajería y Dragón Rojo Seguridad Privada estarán contratando.



¿Cuál es el salario que ofrecen?

Debido a que son diferentes las vacantes de trabajo que se ofrecen el salario varía, por lo que es necesario acudir al reclutamiento presencial para pedir más información. Sin embargo no olvides investigar sobre cada una de ellas, por ejemplo:

RMS Seguridad Privada se especializa en ofrecer servicios de seguridad, patrimonial, monitoreo y tecnología, así como protección ejecutiva y custodia.

