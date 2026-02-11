No más filas; pasos para pagar el servicio de agua de Segiagua con la App CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) continúa reduciendo los trámites presenciales en favor de las y los ciudadanos, pues ahora como parte de la digitalización que se está llevando a cabo en la entidad, se informó que el servicio de agua se podrá pagar a través de la app oficial de la capital.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que el Gobierno de la CDMX dio a conocer los cinco pasos que la ciudadanía debe seguir para poder realizar el pago correspondiente de este suministro a través de la aplicación oficial.

Paso a paso para pagar el agua en la App CDMX

De acuerdo con lo anunciado por las autoridades capitalinas, para poder pagar el servicio de agua de manera remota lo primero que tienes que hacer es descargar la App CDMX que está disponible en las tiendas digitales de los smartphones, así como con la Llave CDMX.

Una vez que hayas descargado la aplicación y crees tu cuenta, lo único que deberás hacer es seguir los siguientes pasos:

Dentro de la App, ingresa en el apartado “Pago de agua” de Seguiagua

Registra tu servicio para conocer posibles adeudos agregando un alias y un número de cuenta

Selecciona el adeudo que deseas pagar

Introduce los datos de tu tarjeta bancaria y confirma el pago (puede ser de crédito o débito)

Descarga el comprobante de pago

¿Qué otros servicios se pueden pagar en la App CDMX?

Más allá del pago de agua, dentro de la App CDMX las y los capitalinos pueden realizar los depósitos correspondientes por servicios e impuestos como los siguientes:

Predial

Tenencia

Impuestos sobre Nóminas

Infracciones de tránsito

Además, dentro de esta aplicación se puede contar con documentos oficiales digitales como la licencia de conducir, tarjeta de circulación, carnet RUAC y demás trámites que suelen ser solicitados en la capital del país.

¿Dónde descargar la App CDMX?

Para poder pagar el servicio de agua y demás con la App CDMX , es importante mencionar que esta aplicación está disponible tanto para Android como para dispositivos iOS.

