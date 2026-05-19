Si tienes pensado viajar desde o hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), toma precauciones, pues se anunció que habrán cierres nocturnos en algunas de las principales vías de acceso durante los meses de mayo y junio de 2026, abarcando incluso parte de las actividades de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por esta razón, se recomienda considerar diferentes alternativas y anticipar traslados a esta terminal aérea.

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¿Por qué cerrarán accesos al AIFA?

De acuerdo con información compartida por el propia AIFA, se prevén cierres nocturnos en el Circuito Exterior Mexiquense, una de las principales vialidades para llegar al aeropuerto ubicado en el municipio de Zumpango.

El cierre forma parte de las obras para la construcción del puente “La Mexiquense” en el tramo entre la Plaza de Cobro Tultepec T1 y el entronque de la autopista México-Pachuca, a la altura del kilómetro 31+320 de ambos sentidos.

¿Cuándo comenzarán los cierres en inmediaciones del AIFA

Si tienes programados vuelos en la noche o madrugada, se recomienda tomar precauciones, ya que los cierres se llevarán a cabo del 18 de mayo al próximo 30 de junio en un horario de 23:00 horas a 5:00 horas del día siguiente.

Estas obras coinciden con las primeras semanas de actividades del Mundial 2026.

Cierres del AIFA dejan sin alternativas a usuarios

Con estos cierres, llegar o salir del AIFA se vuelve complicado, pues alternativas como el Mexibús o el Tren Interurbano no son una opción real para los viajeros, tomando en cuenta que ambos dejan de operar a las 23:00 horas.

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