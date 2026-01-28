Adiós a la renovación de licencias de conducir en CDMX y Edomex: a partir de ahora esto te costará

El cierre de enero marcó el fin de una oportunidad única para los conductores del centro del país. Renovar la licencia de conducir en CDMX y Edomex con precios de 2025 fue posible hasta el pasado sábado 31 de enero, fecha límite antes del ajuste oficial vinculado a la UMA 2026, por lo que con la llegada de febrero ya rigen nuevos valores.

El aumento del 3.69% en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) transformó los costos de este trámite vehicular a partir del 31 de enero. Realizar el pago durante los últimos días de enero permitió conservar las tarifas actuales, sin importar que la cita para recoger el plástico ocurra semanas después.

Las multas por conducir con licencia vencida en Edomex aumentan a partir de febrero.|X: @SEMOV_Edomex

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Nuevos precios a partir de febrero 2026: cuánto pagarás por tu licencia de conducir en CDMX y Edomex

El primero de febrero transformó el panorama tarifario para quienes no concreten su pago en enero. La actualización de la UMA impacta de forma distinta a cada entidad, con ajustes que van desde el 8% hasta el 10% en ciertos trámites vehiculares del área metropolitana.

Nuevos precios desde el 1 de febrero en Edomex - Licencia Tipo A (Automovilista):

1 año: $777

2 años: $1,040

3 años: $1,390

4 años: $1,848

Duplicado o reposición: $525

Aumenta el precio del trámite de la licencia de conducir para este 2026.|Getty Images

Nuevos precios desde el 1 de febrero en CDMX:

Licencia Permanente Tipo A: $1,500 (sin cambio)

Licencia Tipo A (3 años): $1,142