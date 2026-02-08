Con más del 40% de descuento: Liverpool liquida un popular perfume árabe ideal para San Valentín

Liverpool lanzó una promoción que ha llamado la atención de quienes buscan un regalo con aroma dulce para el Día del Amor y la Amistad: el perfume Lattafa Yara para mujer, que pasó de costar 964 pesos a 579.54 pesos . El descuento supera el 40% y coincide con los días previos a San Valentín, cuando las búsquedas de fragancias femeninas repuntan en plataformas de comercio electrónico.

Características del perfume Lattafa Yara

Yara es una creación de la marca árabe Lattafa Perfumes, reconocida en México por ofrecer fragancias con buena fijación y precios accesibles. Esta versión en particular se ha convertido en un referente dentro del segmento gourmand —aquellos perfumes que evocan sabores dulces— y acumula más de 400 valoraciones en la tienda en línea, con una calificación promedio de 4.6 estrellas. Varias clientas describen su aroma como "a bombón" o "malvavisco", con una presencia suave pero persistente en la piel.

El perfil olfativo de Yara se construye en tres momentos que definen su personalidad:



Al aplicarlo: notas frescas de naranja tangerina combinadas con heliotropo y orquídea.

combinadas con heliotropo y orquídea. Minutos después: emerge un corazón goloso con frutas tropicales que suavizan la transición.

que suavizan la transición. Horas más tarde: la vainilla, el almizcle y el sándalo forman una base cálida y envolvente.

La botella refuerza su propuesta femenina: diseño en tono rosa pastel con detalles metálicos y atomizador funcional. Contiene 100 mililitros en concentración eau de parfum, lo que favorece una duración prolongada comparada con otras categorías de fragancias.

La oferta del Eau de parfum Yara en Liverpool.|Liverpool

Envío y forma de pago en Liverpool para el perfume Yara

Además del precio rebajado, Liverpool incluye envío gratis a todo el país para esta referencia. Quienes prefieran evitar el domicilio pueden usar la opción Click & Collect: compran en línea y recogen en la sucursal que elijan, siempre que haya existencias disponibles. En cuanto a formas de pago, aceptan tarjetas de crédito y débito tradicionales, así como la tarjeta propia de la tienda, que en ocasiones suma meses sin intereses en perfumería.

Es relevante señalar que, aunque el precio oficial con descuento es de 579.54 pesos, en la misma página aparecen ofertas de vendedores externos asociados a la plataforma —como BIU Supply— con montos que pueden bajar hasta los 250 pesos en presentaciones más pequeñas o lotes promocionales. Sin embargo, la disponibilidad y garantía varían según el vendedor.

Con su combinación de aroma dulce, presentación atractiva y precio actual, Yara se posiciona como una alternativa accesible frente a fragancias importadas de mayor costo. La promoción está vigente mientras duren los inventarios, y como suele ocurrir con artículos de belleza en fechas especiales, las existencias suelen agotarse rápido. Quienes consideren adquirirlo pueden verificar el estado actual directamente en la página de Liverpool antes de finalizar su compra.