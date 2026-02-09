Se registra incendio en La Glorieta de Insurgentes de la CDMX; bomberos trabajan en la zona

Un incendio se registró la noche de este lunes 9 de febrero en La Glorieta de Insurgentes, que se ubica justo a lado del Metro Insurgentes de la Ciudad de México (CDMX). Los Bomberos de la CDMX ya se encuentran atendiendo la emergencia. Te contamos los detalles.

¿Qué pasó en la Glorieta de Insurgentes este lunes 9 de febrero?

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades capitalinas, esta noche se registró un incendio en uno de los respiraderos de La Glorieta de Insurgentes, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc . La columna de humo alertó a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX.

#PrecauciónVial | Continúa movilización de servicios de emergencia en Glorieta de los Insurgentes a la altura de Av. Chapultepec, alcaldía Cuauhtémoc, por reporte de incendio. pic.twitter.com/6MHnxlIgha — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 10, 2026

De inmediato acudieron a la zona elementos del H. Cuerpo de Bomberos de la CDMX para realizar las labores necesarias para sofocar el fuego, que se inició en las inmediaciones del Metro Insurgentes.

Según los primeros reportes, en el lugar se empezó a quemar basura y pertenencias, al parecer, de personas en situación prioritaria que suelen habitar estas zonas de la Glorieta de Insurgentes.

Paramédicos de PC de la alcaldía Cuauhtémoc le brindaron atención a un gatito que fue rescatado de la zona del incendio, resultó con lesiones en las almohadillas de sus patas.

Se registra tráfico en la Glorieta de Insurgentes

Debido a las labores de los Bomberos y elementos de Protección Civil se registra carga vial en la zona, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones.

