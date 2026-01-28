Se registra incendio en la colonia San Pedro de Los Pinos, en Álvaro Obregón

Las llamas y el humo eran visibles desde varias calles a la distancia. Este miércoles 28 de enero se registró un fuerte incendio en una fábrica de plástico ubicada en la colonia San Pedro de Los Pinos, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México (CDMX).

El incendio fue muy aparatoso, ya que se podía ver claramente que el últipo piso del inmueble estaban en llamas, por lo que el equipo de Protección Civil y Bomberos atendió la emergencia para controlar la situación.

Incendio en la alcaldía Álvaro Obregón

Una intensa cortina de humo negro se podía ver desde varios puntos de la alcaldía. Vecinos alertaron a las autoridades y los bomberos empezaron a trabajar con intensidad para intentar apagar las llamas al interior del inmueble.

No se ha informado si al interior de la fábrica se encontraba alguna persona, pero las autoridades acordonaron el punto para evitar que vehículos ajenos se pudieran acercar a la zona y agilizar la circulación para las unidades de emergencia.

Bomberos, Protección Civil y Seguridad de la @AlcaldiaAO Estamos atendiendo incendio que se presenta en bodega ubicada en calle zapotecas entre calle 16 y calle 18 col. San Pedro de los Pinos.



De igual manera, los cuerpos de emergencia pidieron a los vecinos evitar la zona y no acercarse, ni siquiera por curiosidad. De acuerdo con el reportero de adn Noticias, Jesús Arias, las llamas eran tan fuertes que el calor se percibía incluso a varios metros de distancia del inmueble, por lo que una de las preocupaciones más grandes era que el incendio se propagara.

También hay un cóndor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX que está sobrevolando la zona para asegurarse de que no haya daños colaterales.

