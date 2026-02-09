Aprovecha antes de que se vayan: descuentos en CDMX vigentes en febrero 2026

El inicio del año representa una oportunidad para que los habitantes de la Ciudad de México aprovechen beneficios fiscales importantes. La lista de descuentos en CDMX para febrero 2026 incluye reducciones significativas en predial, agua y tenencia vehicular, especialmente diseñadas para grupos vulnerables.

Descuentos vigentes en CDMX en el pago del predial durante febrero 2026

Los propietarios de inmuebles todavía pueden obtener un 5% de descuento al liquidar el impuesto predial antes del 28 de febrero. Este beneficio aplica únicamente cuando se realiza el pago anticipado completo de los seis bimestres correspondientes al ejercicio fiscal 2026.

Beneficios especiales para grupos vulnerables:

Cuota fija de 68 pesos por bimestre en propiedades valuadas hasta 2.8 millones de pesos

Descuento del 30% en propiedades que superen los 2.8 millones de pesos de valor catastral

Aplicable para adultos mayores sin ingresos fijos, madres solteras, jefas de hogar, viudas y personas con discapacidad permanente

Las personas mayores de 60 años, pensionados, jubilados y huérfanos también califican para estos descuentos preferenciales en CDMX. El trámite requiere comprobar la condición de vulnerabilidad ante las autoridades fiscales mediante la documentación oficial correspondiente.

Tarifas especiales en agua y condonación de tenencia vehicular

En CDMX se mantiene una reducción del 50% en el cobro de derechos por suministro de agua potable para beneficiarios específicos. Este descuento favorece a adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad que cumplan con los criterios establecidos por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Beneficios en tenencia vehicular vigentes hasta marzo:

Condonación del 100% en la tenencia para vehículos con valor en factura hasta 638,000 pesos

Pago únicamente del refrendo de 760 pesos antes del 31 de marzo de 2026

Para motocicletas, el límite de valor en factura se establece en 250,000 pesos

Los propietarios interesados deben verificar que no tengan adeudos de ejercicios fiscales anteriores para acceder a este beneficio. Además, resulta indispensable contar con tarjeta de circulación vigente o realizar simultáneamente el trámite de renovación correspondiente ante las oficinas de Control Vehicular.