Evita multas: Esto debes hacer con las heces de tu mascota en CDMX

Tener una mascota en la CDMX implica responsabilidades que van más allá del cuidado diario. Desde el 1 de enero de 2026, las autoridades capitalinas reforzaron las reglas sobre el manejo de residuos, lo que incluye las heces de tu mascota, y no cumplir puede costarte multas muy caras .

La nueva normativa de separación de residuos obliga a los dueños de perros a recoger y depositar correctamente los desechos de sus animales. Las heces de tu mascota no pueden quedar en la calle ni mezclarse con otros desperdicios, ya que esto representa un problema de salud pública y medio ambiente que las autoridades sancionan con severidad.

¿Qué se debe hacer con las heces del perro en CDMX para evitar multas?

Las normas vigentes indican que las heces del perro deben recogerse de inmediato durante paseos o en espacios comunes. El uso de bolsa biodegradable o palita resulta obligatorio, con depósito posterior en la bolsa de residuos orgánicos del hogar correspondiente.

En viviendas, la separación correcta de basura aplica también para estos desechos animales considerados orgánicos. Las autoridades recomiendan cerrarlos de forma segura antes de colocarlos en el contenedor designado, para evitar olores, riesgos sanitarios y problemas con la recolección pública.

Este manejo responsable busca reducir impactos ambientales y mantener calles limpias, además de cumplir disposiciones oficiales locales. En CDMX, la participación ciudadana en estas prácticas refuerza una cultura de respeto urbano, con beneficios directos para vecinos, mascotas y espacios compartidos.

Levanta las heces de tu mascota y evita multas elevadas en CDMX.|imagen ilustrativa

Multas por no cumplir con esta obligación en CDMX

No cumplir con la recolección y correcta disposición de desechos animales conlleva sanciones administrativas vigentes. Aunque la autoridad no define aún montos específicos por separación en 2026, sí existen castigos aplicables por dejar heces en espacios públicos según normas locales.

Multa de 11 a 40 UMAs , con montos aproximados entre $1,000 y $4,300 pesos

, con montos aproximados entre $1,000 y $4,300 pesos Arresto administrativo con duración de trece a veinticuatro horas

con duración de trece a veinticuatro horas Trabajo comunitario por un periodo de seis a doce horas

Estas sanciones buscan proteger la salud pública y el entorno urbano, con consecuencias que van más allá de lo económico. La autoridad contempla medidas correctivas que incluyen restricciones de libertad o labores comunitarias, con aplicación inmediata ante faltas detectadas ciudadanas.