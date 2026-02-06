Estaciones de la nueva ruta Quetzalcóatl del Metrobús que llega al AICM

La Ciudad de México se prepara para la llegada del Mundial 2026; se han realizado obras en distintos puntos y ahora se alistan nuevas rutas para los turistas, es por ello que se habilitó una nueva conexión del Metrobús entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y una de las avenidas más importantes de la capital.

Durante la tarde del jueves, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, puso en marcha de la nueva ruta Quetzalcóatl, del Metrobús Línea 4 esto con el propósito dijo de fortalecer la estrategia de electromovilidad.

¿Cuál será la nueva ruta Quetzalcóatl de CDMX?

La nueva ruta llegará de la Glorieta de Amajac en Reforma y viajará a las terminales 1 y 2 del AICM, además se sumarán 19 autobuses eléctricos nuevos

Entre las estaciones pasará por la Terminal de Autobuses TAPO, el Centro Histórico, avenida Paseo de la Reforma y Buenavista, contempla 29 kilómetros de recorrido con autobuses que miden 8.5 metros, capacidad para 70 pasajeros.

"Esta ruta contribuye a mejorar los flujos turísticos como laborales y comerciales de la Ciudad de México; además avanzamos con una de las tareas que tenemos rumbo al mundial que es ofrecer infraestructura y movilidad", dijo Clara Brugada.

Cambios en la Línea 4 del Metrobús

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, explicó con esto autobuses eléctricos , la Línea 4 del Metrobús tendrá ahora un total de 124 unidades, de las cuales 74 son eléctricas.

La ampliación se realiza para que existan rutas directas para los asistentes al Mundial 2026 y así facilitar el traslado a zonas turísticas con una frecuencia de paso de nueve minutos.

