Metrobús CDMX anuncia cierre de estaciones en 4 líneas

El Metrobús anunció que habrá modificaciones en su servicio por un desfile conmemorativo por lo que recomienda a los usuarios tomar previsiones.

Cierre de estaciones en 4 líneas del Metrobús
Ciudad

Escrito por:  Itandehui Cervantes

El Metrobús es uno de los medios de transporte más utilizados en la CDMX y si planeas utilizarlo, toma previsiones pues varias estaciones de 4 de sus líneas estarán cerradas debido a que se llevará a cabo un desfile.

Cierre de estaciones del Metrobús

Mediante redes sociales, el Metrobús informó que debido a que se realizará un desfile conmemorativo el domingo 25 de enero cuatro de sus lineas no brindarán servicio en varias estaciones:

Línea 1 sin servicio de las 09:00 a las 11:00 horas Ruta Indios Verdes a Pueblo Santa Cruz Atoyac

Linea 4 sin servicio de las 05:00 a las 11:00 horas Ruta Sur Buenavista a San Lázaro (el servicio Ruta Norte, Pantitlán, Alameda Oriente y Aeropuerto sin afectación)

Línea 3 sin servicio de 09:00 a 11:00 horas en la estación Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas; en servicio de Tenayuca a Buenavista II y de Cuauhtémoc a Pueblo Santa Cruz Atoyac

Línea 7 sin servicio de las 09:00 a las 11:00 horas en Hidalgo, El Caballito y de Chapultepec a Campo Marte; en servicio de Indios Verdes a Glorieta Violeta y de Amajac a La Diana.

Horario del Metrobús y forma de pago

El Metrobús brinda servicio de lunes a sábado de las 04:30 a las 00:00 horas y los domingos y días festivos de las 05:00 a las 00:00 horas. Para ingresar al transporte es necesario contar con la Tarjeta de Movilidad Integrada que se puede adquirir en las máquinas de cada estación y tiene un precio de 15 pesos. Mientras que la entrada al Metrobús cuesta 6 pesos.

Metrobús: ¿De cuánto es la multa por invadir el carril confinado?

