¿Buscas chamba en la CDMX? Ofrecen salario de hasta 20 mil pesos por vacante que tendrá vigencia hasta marzo

Si estás en busca de un nuevo trabajo con prestaciones de ley y estudiaste la licenciatura en Ingeniería Topográfica e Hidrográfica esta es una oportunidad para ti porque se ofrece la vacante de topógrafo en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX).

La vacante pertenece a la empresa Grupo Linos, que solicita a una persona para realizar levantamientos iniciales del terreno para registrar dimensiones, contornos, relieves y la posición de elementos naturales y artificiales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Vacante de topógrafo ofrece 20 mil pesos

Las personas interesadas en la vacante, la cual ofrece 20 mil pesos, necesita cumplir con varios requisitos:

Tener licenciatura

Estar titulado

Haber estudiado la carrera de Ingeniería topográfica e hidrográfica

Experiencia de 2 a 3 años como topógrafo

Trabajo en equipo

¿Qué actividades se realizarán?

Realizar levantamientos iniciales del terreno (superficie terrestre y subacuática) para registrar dimensiones, contornos, relieves y la posición de elementos naturales y artificiales

Procesamiento de datos para generar cortes, curvas de nivel y nueves de puntos

Recopilar datos para la modelación hidráulica, lo que permite a los ingenieros y biólogos diseñar la restauración del flujo de agua y los niveles de inundación (hidro período), factores clave para el éxito del humedal

Marcar en el campo la ubicación exacta de los elementos del proyecto según los planos aprobados, como la excavación de estanques, la construcción de bordos, la instalación de tuberías y las estructuras de control de caudal

Supervisar y verificar que la construcción se realice de acuerdo con los planos y las especificaciones técnicas, asegurando la correcta nivelación del fondo del estanque y la colocación de materiales como la capa de arcilla para impermeabilización

Efectuar cálculos y elaborar planos topográficos (planimetría y altimetría), integrando la información recopilada

Colaboración para generar planos as built También puede manejar datos de sistemas de información geográfica (SIG) y procesamiento digital de imágenes para un análisis más completo

Recopilar información sobre la propiedad de las áreas afectadas por el proyecto (comunal, ejidal, particular, etc.) e indicarla en los planos topográficos y en el informe correspondiente, un aspecto legal importante en este tipo de proyectos. Utilizar y velar por el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos topográficos avanzados como estaciones totales, niveles, sistemas GNSS, y equipos para batimetría

Requerimientos del Perfil Título en Topografía, Ingeniería Topográfica, Geomática o campo relacionado

Experiencia previa en levantamientos topográficos para proyectos de construcción civil, preferiblemente con experiencia en proyectos medioambientales, hidrológicos o de gestión de recursos hídricos

Dominio de software de topografía y SIG (como QGIS o ArcGIS), manejo de sistemas de coordenadas y capacidad para resolver problemas analíticos y prácticos de medición en campo



¡Ojo, esto hay que aclararlo!

La vacante deberá cumplir con un horario de 9:00 a 18:00 horas , de lunes a viernes y de 9:00 a 14:00 horas, pero ojo, por que aunque la empresa empresa Grupo Linos se ubica en CDMX, el área de trabajo es Zumpango, por lo que es necesario que el interesado viva en la zona.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.