Suben las multas en Edomex: esto es lo que ya cuesta estacionar en zona prohibida desde febrero de 2026

Estacionarse en zona prohibida se convertirá en una de las faltas más costosas para los automovilistas del Edomex desde febrero de 2026, ya que el ajuste en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) impactará directamente en el monto final de las multas. La sanción no será igual para todos: el precio a pagar dependerá del historial del conductor y de cuántas infracciones tenga pendientes al momento de la falta.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cuánto costará estacionarse en zona prohibida en 2026

El incremento se debe a que el valor diario de la UMA quedó fijado en 117.31 pesos, cifra confirmada por el INEGI y que sirve como base para calcular sanciones administrativas en todo el país. En el caso del Estado de México, el Reglamento de Tránsito establece distintos rangos para aplicar las multas.

Para quienes se estacionen en un lugar no autorizado, los montos quedarán de la siguiente manera:

Multa mínima : 1,876.96 pesos, cuando el conductor no tenga adeudos previos

: 1,876.96 pesos, cuando el conductor no tenga adeudos previos Multa media : 2,111.58 pesos, si acumula dos o tres sanciones sin pagar

: 2,111.58 pesos, si acumula dos o tres sanciones sin pagar Multa máxima: 2,346.20 pesos, en caso de contar con cuatro o más infracciones pendientes

Por qué no todos pagan lo mismo en el Edomex

El esquema de multas del Edomex no aplica una tarifa única. El Gobierno estatal utiliza un sistema escalonado que toma en cuenta la reincidencia, por lo que un conductor con antecedentes recientes enfrenta sanciones más altas que quien comete la falta de manera aislada.

El cálculo final se obtiene al multiplicar la cantidad de UMAs asignadas a la infracción por su valor actualizado, lo que explica por qué el aumento de la UMA repercute de forma directa en el bolsillo de los automovilistas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.