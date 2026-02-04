¡Cuidado con el brote! Aquí se instalarán los módulos con vacuna del sarampión en febrero

¿Tus hijos ya tienen la vacuna del sarampión ? Al 3 de febrero de 2026 suman ya 7 mil casos acumulados de esta enfermedad. Por esta razón y para combatir el brote de sarampión en la Ciudad de México (CDMX), el gobierno ya prepara la instalación de al menos 2 mil módulos de vacunación.

Si estás interesado en aplicar la vacuna a tus hijos o algún familiar que la requiera, en adn Noticias, te explicamos cuáles serán los puntos en los que se ubicarán estos módulos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Dónde puedo vacunarme de sarampión en la CDMX?

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugrada, invitó a los capitalinos, menores de 49 años, a vacunarse contra el sarampión en los módulos que se van a instalar en varios puntos estratégicos de la capital mexicana. Los lugares en los que se podrán instalar estos módulos de vacunación son los siguientes:

Metro

Metrobús

RTP

Escuelas de nivel medio superior

Escuelas de nivel superior

Central de Abastos

Terminales de autobuses

Asimismo, Clara Brugada explicó que en la capital mexicana, las campañas de prevención se echaron a andar desde agosto del año pasado, gracias a lo cual se vacunaron más de 800 mil personas el año pasado de entre 20 y 40 años.

Aumentan casos por brote de sarampión en la CDMX

Hasta el mes de febrero se tienen contabilizados 113 casos de sarampión en la CDMX, lo que puede ser poco en comparación con lo que sucede en estados del norte del país. No obstante, el gobierno pone especial interés en el control del brote de sarampión .

De cara al inició del Mundial de Futbol 2026, el gobierno de la CDMX solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores que promueva la vacunación entre visitantes que acudan a disfrutar de los partidos de la justa mundialista.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.