¡En el corazón de Garibaldi! Así es la Escuela de Mariachi Ollin Yoliztli y las materias que imparte

En el corazón de Garibaldi se encuentra la Escuela de Mariachi Mariachi Ollin Yoliztli, donde los jóvenes mexicanos pueden ingresar para convertirse en profesionales de mariachi fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde el 27 de noviembre de 2011. Este género musical es el más representativo de nuestro país y tú ya puedes estudiar para convertirte en un mariachi profesional.

¿Dónde está la Escuela de Mariachis en la CDMX?

¿En dónde más? La Escuela de Mariachi Ollin Yoliztli se encuentra en el corazón de Garibaldi en la alcaldía Cuauhtémoc, en la capital mexicana. Se trata de la primera escuela que ofrece una formación académica a nivel medio superior en la enseñanza de la Música de Mariachi.

Si buscas la manera de perfeccionar tus conocimientos y habilidades en este género musical, la Escuela de Mariachi en la CDMX es tu mejor opción.

Ubicación: Callejón de La Amargura 10, Colonia: Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

¿Cuáles son las materias de la Escuela de Mariachi Ollin Yoliztli?

La Escuela de Mariachi Ollin Yoliztli cuenta con un plan de estudios que ofrece la formación profesional y perfeccionamiento de músicos interesados en este género musical que brinda orgullo e identidad a nuestro país. El plan de estudios contempla el nivel Técnico Profesional en las siguientes especialidades:



Arpa

Guitarrón

Trompeta

Vihuela

Violín de Mariachi

Si estás interesado o interesada te conviene saber que los estudios en la Escuela de Mariachi cuentan con registro y validación ante la Secretaría de Educación Pública ( SEP ).

¿Cómo entrar a la Escuela de Mariachi Ollin Yoliztli?

Si la música de mariachi es lo tuyo y quieres ingresar a la Escuela Ollin Yoliztli en Garibaldi, te contamos que es necesario cumplir con la convocatoria anual que generalmente publican entre abril y mayo.

Te pedirán contar con conocimientos musicales previos, realizar un pre-registro, y aprobar exámenes de solfeo y del instrumento seleccionado (arpa, guitarra, guitarrón, trompeta, vihuela o violín). El registro es presencial.

