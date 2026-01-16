Baila el ‘Son de la Negra’ con el Festival del Mariachi en CDMX; detalles del evento

La tradición y la música mexicana se harán presentes en la alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México (CDMX) con la segunda edición del Festival del Mariachi, un evento gratuito que celebra uno de los géneros más representativos de la cultura nacional.

El mariachi es un símbolo emblemático de la música tradicional mexicana, originario del occidente de México (principalmente Jalisco), caracterizado por sus agrupaciones de cuerdas (violín, vihuela, guitarrón, guitarra) y trompetas, que interpretan géneros como sones, rancheras y corridos, transmitiendo la historia y los valores culturales del país, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

¿Cuándo es el Festival del Mariachi en Tlalpan?

La alcaldía Tlalpan vibrará con el sonido de trompetas, violines y guitarrón este domingo 18 de enero, cuando se realice la segunda edición del Festival del Mariachi.

Tendrá lugar en la explanada de la alcaldía, ubicada en Francisco I. Madero 10, Tlalpan Centro, y contará con un programa musical en vivo que se extenderá desde las 14:00 hasta las 19:00 horas.

El evento fue anunciado en redes oficiales de la demarcación, donde invitan a vecinos y visitantes a disfrutar de una tarde de mariachi, canto y baile familiar totalmente gratis.

Este festival conmemora el Día Internacional del Mariachi, que se celebra cada 21 de enero para reconocer el legado de esta expresión cultural. El mariachi trasciende fronteras y ha conquistado escenarios en países como Japón.

