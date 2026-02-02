Fecha en que regresarán a clases los estudiantes de licenciatura de la UNAM
Luego de un largo periodo de vacaciones los estudiantes de diferentes niveles educativos volverán a clases presenciales o a distancia en la UNAM.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comenzará el semestre 2026-2, lo que significa el regreso de miles de estudiantes a Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, y en los diferentes estados del país en donde la Máxima Casa de Estudios tiene presencia.
Y es que después de un largo periodo de vacaciones, estudiantes de diferentes niveles educativos volverán a clases presenciales o a distancia para continuar con su desarrollo académico.
¿Cuándo regresan los estudiantes de la UNAM a clases?
Los alumnos regresarán el martes 3 de febrero a sus actividades en facultades, unidades multidisciplinarias y escuelas nacionales de la UNAM.
Sin embargo no falta mucho para que los estudiantes vuelvan a tener un descanso, pues se suspenderán clases los días:
- 16 de marzo
- 1 de mayo
- 10 de mayo
- 15 de mayo
¿Quiénes regresarán a clases el 3 febrero?
El 5 de enero los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria volvieron a sus actividades y las concluirán el 24 de abril de 2026.
Es por ello que mañana comenzarán clase mil 900 alumnos de iniciación universitaria; 234 de licenciatura; 4 mil de Especialidad; 13 mil de especialidades médicas; 6 mil 900 de maestría y 4 mil 200 de doctorado.
Además, de primer ingreso a las licenciaturas del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia en las 35 opciones educativas, serán 4 mil 941 alumnos.
Regreso a clases después de tensiones
Tanto estudiantes como docentes y personal administrativo esperan que este 2026 sea un año más tranquilo después de que el 2025 estuviera lleno de amenazas de bomba, paros y toma de instalaciones por encapuchados.
