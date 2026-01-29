Aumentan las multas en Edomex y esto es lo que pagarás por conducir con el celular desde el 1° de febrero de 2026

Desde el 1° de febrero de 2026, manejar mientras se usa el celular tendrá un impacto directo en el bolsillo de los automovilistas del Estado de México, debido a la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Esta infracción, una de las más comunes en vialidades urbanas, entra en un esquema de sanciones escalonadas que eleva el monto a pagar según el historial del conductor, por lo que no todos recibirán la misma multa aunque cometan la misma falta.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Por qué suben las multas viales en 2026

El ajuste responde al nuevo valor diario de la UMA, que quedó en 117.31 pesos. Este indicador sirve como base para calcular sanciones administrativas en todo el país, incluidas las de tránsito. Al aumentar la UMA, todas las multas vinculadas a ella suben de forma automática, sin necesidad de cambios en el reglamento.

Así funciona el sistema de sanciones en Edomex

El Reglamento de Tránsito del Edomex aplica un modelo progresivo que toma en cuenta la reincidencia. El objetivo es desalentar conductas de riesgo mediante penalizaciones más altas para quienes acumulan infracciones sin pagar.

Multa mínima : conductores sin adeudos previos.

: conductores sin adeudos previos. Multa media : quienes tienen dos o tres sanciones pendientes.

: quienes tienen dos o tres sanciones pendientes. Multa máxima: aplica con cuatro o más multas sin saldar.

Cuánto pagarás por usar el celular al manejar

Con la UMA vigente en 2026, la sanción por utilizar el teléfono móvil mientras se conduce queda así:

Mínima : 1,876.96 pesos (16 UMAs)

: 1,876.96 pesos (16 UMAs) Media : 2,111.58 pesos (18 UMAs)

: 2,111.58 pesos (18 UMAs) Máxima: 2,346.20 pesos (20 UMAs)

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.