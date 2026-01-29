Líneas 3, 7 y B del Metro CDMX presentan fallas y saturación hoy jueves 29 de enero; Metrobús sin complicaciones

Este jueves 29 de enero, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) reportaron retrasos considerables en varias líneas —destacan la 3, 7 y B—, principalmente durante las primeras horas del día, lo que provocó molestias entre quienes se trasladaban a sus trabajos, escuelas y otras actividades.

De acuerdo con información oficial y reportes ciudadanos, al menos cinco líneas del Metro presentan afectaciones, mientras que el Metrobús opera sin incidentes relevantes hasta el momento.

"Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 9 y A. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio", explicaron en su primer mensaje del día.

Retrasos en la Línea 7 del Metro por revisión en vías

El STC informó que la L ínea 7 registra marcha lenta y demoras superiores a 10 minutos debido a una revisión en la zona de vías. A través de un mensaje difundido en redes sociales, el organismo explicó que personal técnico realiza labores de inspección para garantizar la seguridad de los usuarios.

“Se realiza revisión en zona de vías en la Línea 7, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación”, indicó el Metro, además de exhortar a los pasajeros a permitir el libre cierre de puertas y descender del vagón antes de ingresar, con el fin de agilizar el servicio.

Línea 3, la más afectada con esperas de hasta 25 minutos

Una de las líneas con mayores complicaciones este jueves es la Línea 3 , donde pasajeros reportaron tiempos de espera de hasta 25 minutos entre trenes. La saturación en andenes y vagones ha sido constante.

Hasta el momento, el STC no ha detallado la causa específica de los retrasos en esta línea, aunque usuarios señalan fallas operativas y falta de trenes en circulación.

Líneas B y 8 también presentan demoras

En la Línea B, usuarios reportan esperas de más de cinco minutos de estación a estación, además de trenes detenidos por lapsos prolongados, lo que ha generado acumulación de pasajeros.

Por su parte, la Línea 8 presenta retrasos superiores a 15 minutos, con quejas recurrentes sobre la lentitud del servicio y el avance irregular de los trenes, principalmente en dirección a Constitución de 1917.

Metrobús opera sin afectaciones este jueves

A diferencia del Metro, el Metrobús de la CDMX opera sin contratiempos hasta el momento. No se reportan cierres de estaciones ni demoras significativas en ninguna de sus líneas, por lo que se mantiene como una alternativa viable para los usuarios afectados por los retrasos en el Metro.

Las autoridades recomiendan salir con mayor anticipación, atender las indicaciones del personal del sistema y mantenerse informados a través de los canales oficiales del STC para conocer la evolución del servicio durante el día.

