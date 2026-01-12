¿No pasa el tren? Reportan demoras en la Línea 1 del Metro CDMX por el regreso a clases hoy lunes 12 de enero

Tras el fin de las vacaciones de invierno, millones de estudiantes regresan este lunes 12 de enero a las aulas en la Ciudad de México (CDMX) y la zona metropolitana, lo que marca también la reactivación total de la movilidad en la capital.

Autoridades capitalinas informaron que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro opera con normalidad, incluyendo la Línea B y la estación Zócalo/Tenochtitlan; sin embargo, hay retrasos en la Línea 1, 3 y A durante este día.



Mayor afluencia por regreso a clases

Desde las primeras horas de la mañana, se registró un incremento significativo en la afluencia de usuarios en el transporte público, principalmente en Metro, Metrobús y unidades de RTP.

El regreso a clases, combinado con el retorno de trabajadores a sus actividades habituales, provocó andenes con alta demanda en estaciones estratégicas como Pantitlán, Indios Verdes, Universidad y Buenavista.

Tiempo de espera en la estaciones

Línea 1: 5 minutos

Línea 2: 4 minutos

Línea 3: 6 minutos

Línea 4: 5 minutos

Línea 5: 5 minutos

Línea 6: 4 minutos

Línea 7: 5 minutos

Línea 8: 5 minutos

Línea 9: 5 minutos

Línea A: 6 minutos

Línea B: 6 minutos

Línea 12: 4 minutos

Pese a esto, usuarios reportan más tiempo de espera y estaciones llenas en la Línea 1, 3 y A.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado.#MovilidadCDMX

Línea B reanuda servicio completo

Uno de los puntos más relevantes para este regreso a clases es la operación normal de la Línea B del Metro , que conecta Ciudad Azteca, en el Estado de México, con Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El STC informó que brinda servicio en su horario habitual, luego de que el fin de semana se vivieron cierres en algunas estaciones.

Estación Zócalo, abierta al público

Otro punto clave es la reapertura de la estación Zócalo/Tenochtitlan, la cual ya brinda servicio con normalidad. Esta estación es fundamental para estudiantes, trabajadores y turistas que se dirigen al Centro Histórico, una de las zonas con mayor concentración de escuelas, oficinas y comercios.

Estado del Metrobús en este regreso a clases

Hasta las 06:00 horas, no se reportan retrasos ni estaciones cerradas en toda las líneas del Metrobus CDMX.

Recomendaciones para usuarios

Ante el aumento de la demanda por el regreso a clases, las autoridades exhortaron a respetar las normas de seguridad, permitir el libre cierre de puertas y mantener la cultura cívica dentro de las instalaciones.

Asimismo, recordaron que cualquier incidencia puede reportarse a través de los canales oficiales del Metro.

