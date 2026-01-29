Trabajadores de CDMX y mujeres artesanas realizarán marcha y bloqueos en 6 alcaldías hoy

Durante el día de hoy se llevarán a cabo una marcha y 9 bloqueos y manifestaciones por lo que se prevé que varias avenidas principales de CDMX estén cerradas, estos son los horarios y calles afectadas.

Calles afectadas por marcha y bloqueos hoy

Integrantes del Frente Nacional por las 40 horas se manifestarán a las 07:00 horas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ubicada en Av. José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

A las 10:00 horas, mujeres artesanas y extrabajadores de la extinta ruta 100 se manifestarán en el Instituto Nacional del Derecho de Autor Puebla No. 143, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc y en la Secretaría de Gobierno ubicada en Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

La Alianza Nacional Telefonista y trabajadores de PILARES se manifestará a las 11:00 horas en Oficinas de Teléfonos de México ubicadas en Av. Parque Vía No. 198, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc y en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en Barranca del Muerto No. 24, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

Colectiva "Las Tonantzin" se manifestarán a las 11:00 horas en Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Digna Ochoa y Plácido No. 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

El Colectivo Nacional no mas presos inocentes bloquearán Juzgados Penales del Poder Judicial de la Ciudad de México en Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc y el Colectivo "Plataforma 4:20" se manifestarán a las 13:00 horas en Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

La Unión Nacional de Trabajadores realizará una marcha a las 16:00 horas en el Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo capitalino.

Integrantes del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de CDMX se manifestarán a las 17:00 horas en el Kiosco de San Pedro Mártir Enseñanza y Av. 5 de Mayo, colonia San Pedro Mártir, alcaldía Tlalpan.

