Últimos días para aplicar al empleo de la SSC: el 30 de enero se cierra la búsqueda de 60 puestos y estos son los requisitos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX cierra el 30 de enero el plazo para registrarse en esta convocatoria que ofrece estabilidad laboral y formación profesional. La institución lanzó una búsqueda de 60 puestos para perfiles con licenciatura que deseen desempeñarse como analistas tácticos e investigadores, por lo que los requisitos de empleo incluyen criterios académicos y personales específicos.

Perfiles que busca la SSC para esta chamba que cierra el 30 de enero

La chamba de la SSC apunta a profesionistas con licenciatura concluida y vocación de servicio público. La SSC busca fortalecer áreas de análisis e investigación con capacidades técnicas, pensamiento crítico, manejo de información sensible y compromiso ético, bajo disciplina y apego a normas.

La convocatoria se dirige a mexicanos de 23 a 35 años con título en carreras como Informática, Sistemas, Programación, Ciencia de Datos, Derecho, Criminalística, Criminología, Seguridad Pública, Psicología, Comunicación o Ciencias Exactas. También exige estatura mínima de 1.60 metros en hombres y 1.50 en mujeres, promedio académico de ocho, buena conducta y ausencia de antecedentes penales o procesos judiciales activos.

Los perfiles ideales dominan herramientas informáticas, bases de datos y métodos de investigación aplicada. La dependencia valora formación en derecho, criminalística, ciencia de datos, psicología o sistemas, además de habilidades analíticas, redacción clara, confidencialidad y capacidad para trabajo coordinado institucional.

Proceso de registro y búsqueda de los principales puestos

El cierre de inscripciones ocurre el 30 de enero, fecha límite para que los aspirantes completen su pre registro y entreguen documentos en las oficinas designadas por la Secretaría. Este cupo forma parte de una convocatoria mayor que contempla hasta 600 plazas con vigencia hasta diciembre de 2026 o hasta agotar los lugares disponibles en la institución.

Los pasos para aplicar son a empleo de la SSC:

Ingresar al portal de la Universidad de la Policía y completar el formulario con datos personales y académicos

Entregar documentación física en sedes oficiales en horario de lunes a viernes

Aprobar evaluaciones y controles de confianza para ingresar al Programa de Formación Inicial de seis meses

Cursar especialización de 475 horas con prácticas de campo y recibir apoyo económico de cuatro mil pesos mensuales