Últimos días para aplicar al empleo de la SSC: el 30 de enero se cierra la búsqueda de 60 puestos y estos son los requisitos
Si estás en busca de chamba, la SSC ofrece empleo de diferentes ámbitos profesionales.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX cierra el 30 de enero el plazo para registrarse en esta convocatoria que ofrece estabilidad laboral y formación profesional. La institución lanzó una búsqueda de 60 puestos para perfiles con licenciatura que deseen desempeñarse como analistas tácticos e investigadores, por lo que los requisitos de empleo incluyen criterios académicos y personales específicos.
Perfiles que busca la SSC para esta chamba que cierra el 30 de enero
La chamba de la SSC apunta a profesionistas con licenciatura concluida y vocación de servicio público. La SSC busca fortalecer áreas de análisis e investigación con capacidades técnicas, pensamiento crítico, manejo de información sensible y compromiso ético, bajo disciplina y apego a normas.
La convocatoria se dirige a mexicanos de 23 a 35 años con título en carreras como Informática, Sistemas, Programación, Ciencia de Datos, Derecho, Criminalística, Criminología, Seguridad Pública, Psicología, Comunicación o Ciencias Exactas. También exige estatura mínima de 1.60 metros en hombres y 1.50 en mujeres, promedio académico de ocho, buena conducta y ausencia de antecedentes penales o procesos judiciales activos.
Los perfiles ideales dominan herramientas informáticas, bases de datos y métodos de investigación aplicada. La dependencia valora formación en derecho, criminalística, ciencia de datos, psicología o sistemas, además de habilidades analíticas, redacción clara, confidencialidad y capacidad para trabajo coordinado institucional.
Proceso de registro y búsqueda de los principales puestos
El cierre de inscripciones ocurre el 30 de enero, fecha límite para que los aspirantes completen su pre registro y entreguen documentos en las oficinas designadas por la Secretaría. Este cupo forma parte de una convocatoria mayor que contempla hasta 600 plazas con vigencia hasta diciembre de 2026 o hasta agotar los lugares disponibles en la institución.
Los pasos para aplicar son a empleo de la SSC:
- Ingresar al portal de la Universidad de la Policía y completar el formulario con datos personales y académicos
- Entregar documentación física en sedes oficiales en horario de lunes a viernes
- Aprobar evaluaciones y controles de confianza para ingresar al Programa de Formación Inicial de seis meses
- Cursar especialización de 475 horas con prácticas de campo y recibir apoyo económico de cuatro mil pesos mensuales
