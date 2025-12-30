Mega corte de agua; 25 colonias reciben el año sin líquido el próximo 3 de enero

Llegan las festividades del Año Nuevo, pero no todo será fiesta y celebración, ya que algunas familias sufrirán la escasez por un mega corte de agua en algunas regiones; por lo que las autoridades recomiendan estar prevenidos.

Fue a través de un comunciado que se informó que debido al mantenimiento del SIAPA en la red hidráulica de Chapala-Guadalajara, se suspenderá de forma temporal del servicio en distintos puntos en Jalisco

¿Cuáles son las colonias a las que afectará el corte de agua?

El Gobierno de Tlajomulco informó que por el corte de agua las personas podrán solicitar pipas de agua gratuitas al 33 3283 4400, ext. 4202 y 4226 y externó que dicho problema en los servicios solo ocurrirá el 3 de enero.

Las colonias afectadas en Tlajomulco son:

Los Agaves

Los Silos

Rancho Alegre

El Capulín

Lomas del Mirador

Chulavista

Villa Fontana Aqua

Colinas de la Cruz

Paseos del Valle

Los Alcatraces

Valle de Tejeda

La Alameda

Santa Cruz de la Alameda

Nueva Alameda

Jardines de la Alameda

Villas Alameda

Los Ciruelos

El Zapote

El Refugio

Arvento

El Carril

El Laurel

San Isidro

Presitas

Jardines del Zapote

Consejos para ahorrar el agua ante cortes del suministro

Cabe señalar que el agua es un recurso natural indispensable, pero su disponibilidad es limitada. Por ello, ahorrarla es una responsabilidad compartida que contribuye al cuidado del medio ambiente y al bienestar de las futuras generaciones.

Existen diversas acciones sencillas que pueden aplicarse tanto en el hogar como en la comunidad para reducir su consumo. En el hogar, una de las medidas más importantes es cerrar la llave mientras no se utiliza, por ejemplo, al cepillarse los dientes o enjabonarse las manos. También se recomienda reparar fugas.

En la cocina, lavar frutas y verduras en un recipiente en lugar de hacerlo bajo el chorro directo ayuda a ahorrar agua. En el baño, optar por duchas cortas en lugar de baños de tina reduce significativamente el gasto.

En espacios exteriores, es preferible regar las plantas por la mañana o por la noche para evitar la evaporación.

