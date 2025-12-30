Mega corte de agua; 25 colonias reciben el año sin líquido el próximo 3 de enero
Las autoridades dieron a conocer una lista de las colonias que sufrirán el mega corte de agua, ya que serán 25 zonas a las que les faltará el líquido.
Llegan las festividades del Año Nuevo, pero no todo será fiesta y celebración, ya que algunas familias sufrirán la escasez por un mega corte de agua en algunas regiones; por lo que las autoridades recomiendan estar prevenidos.
Fue a través de un comunciado que se informó que debido al mantenimiento del SIAPA en la red hidráulica de Chapala-Guadalajara, se suspenderá de forma temporal del servicio en distintos puntos en Jalisco
¿Cuáles son las colonias a las que afectará el corte de agua?
El Gobierno de Tlajomulco informó que por el corte de agua las personas podrán solicitar pipas de agua gratuitas al 33 3283 4400, ext. 4202 y 4226 y externó que dicho problema en los servicios solo ocurrirá el 3 de enero.
Las colonias afectadas en Tlajomulco son:
- Los Agaves
- Los Silos
- Rancho Alegre
- El Capulín
- Lomas del Mirador
- Chulavista
- Villa Fontana Aqua
- Colinas de la Cruz
- Paseos del Valle
- Los Alcatraces
- Valle de Tejeda
- La Alameda
- Santa Cruz de la Alameda
- Nueva Alameda
- Jardines de la Alameda
- Villas Alameda
- Los Ciruelos
- El Zapote
- El Refugio
- Arvento
- El Carril
- El Laurel
- San Isidro
- Presitas
- Jardines del Zapote
#Atención— Gobierno Tlajomulco (@GobTlajomulco) December 29, 2025
Debido al mantenimiento del SIAPA en la red hidráulica de Chapala-Guadalajara, este 3 de enero habrá suspensión temporal del servicio en distintos puntos de Tlajo. Toma precauciones y si lo necesitas, solicita pipas de agua gratuitas al 33 3283 4400, ext. 4202 y 4226. pic.twitter.com/eWS110Sjw4
Consejos para ahorrar el agua ante cortes del suministro
Cabe señalar que el agua es un recurso natural indispensable, pero su disponibilidad es limitada. Por ello, ahorrarla es una responsabilidad compartida que contribuye al cuidado del medio ambiente y al bienestar de las futuras generaciones.
Existen diversas acciones sencillas que pueden aplicarse tanto en el hogar como en la comunidad para reducir su consumo. En el hogar, una de las medidas más importantes es cerrar la llave mientras no se utiliza, por ejemplo, al cepillarse los dientes o enjabonarse las manos. También se recomienda reparar fugas.
En la cocina, lavar frutas y verduras en un recipiente en lugar de hacerlo bajo el chorro directo ayuda a ahorrar agua. En el baño, optar por duchas cortas en lugar de baños de tina reduce significativamente el gasto.
En espacios exteriores, es preferible regar las plantas por la mañana o por la noche para evitar la evaporación.
¡A sacar las cubetas! Habrá cortes de agua en 300 colonias de CDMX
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp
y lleva la información en la palma de tu mano.