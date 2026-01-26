Saturadas seis líneas del Metro CDMX hoy lunes 26 de enero
Algunas estaciones del Metro CDMX están llenas de usuarios por los retrasos que alcanzan los 15 minutos; un tren fue retirado por fallas mecánicas.
Nuevamente es lunes, lo que significa que miles de habitantes de la Ciudad de México (CDMX) regresan al trabajo y sus escuelas, sin embargo deben salir con anticipación si piensan en usar el Metro , ya que se registran al menos seis líneas saturadas por retrasos que alcanzan los 15 minutos.
La afluencia es alta en las líneas:
- Línea 2: Tasqueña a Cuatro Caminos
- Línea 3: Indios Verdes a Universidad
- Línea B: Ciudad Azteca a Buenavista
- Línea 6: Martín Carrera a El Rosario
- Línea 9: Pantitlán a Tacubaya
- Línea 8: Constitución de 1917 a Garibaldi
¿Qué pasa en la Línea B este lunes?
Las autoridades del Metro CDMX informaron que los retrasos de más de 10 minutos se registran luego de que se retirara un tren para su revisión por fallas mecánicas. Las estaciones con aglomeraciones en los andenes son:
- Ciudad Azteca
- Impulsora
- Villa de Aragón
- Oceanía
- San Lázaro
- Garibaldi
- Lagunilla
- Guerrero
Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea B, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 26, 2026
¿De cuánto son los retrasos en la Línea 3?
Los trenes están detenidos en la Línea 3 del Metro , lo que empeora la afluencia de personas en los andenes y provoca que los usuarios lleguen tarde a sus lugares de destino. De acuerdo con un usuario, la estación Hidalgo está llena debido a los retrasos que ya alcanzan los 10 minutos. Las saturaciones también se presentan en:
- Indios Verdes
- Deportivo 18 de Marzo
- Guerrero
- Centro Médico
- Zapata
"Línea 3 detenida otra vez en Hidalgo con dirección a Indios Verdes, ya pasaron dos para universidad y nosotros no avanzamos" publicó un usuario en redes sociales.
Muévanseeee con la línea 3, muchos usuarios sí trabajamos!— .Bologna (@MomentoGiusto) January 26, 2026
¿De cuánto son los retrasos en la Línea 2 del Metro?
La Línea 2 es de las más afectadas este lunes, en dirección Tasqueña, ya que debido a los retrasos de 15 minutos los andenes están llenos. Los usuarios buscan otros medios de transporte para llegar a tiempo sus empleos.
Tacuba full dirección taxqueña pic.twitter.com/1ysLpetbfb— Fabian (@Fabian_Daddy) January 26, 2026
