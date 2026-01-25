¡Único día! La Secretaría del Trabajo CDMX ofrece empleos con sueldo de hasta 10,000 pesos y solo necesitas secundaria

¿Estás buscando empleos en la CDMX ? La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo tiene muy buenas oportunidades laborales para ti. Si estás interesado en formar parte de una empresa estable, te contamos que la alcaldía Venustiano Carranza tendrá un único día de reclutamiento con empresas participantes como Panadería La Esperanza, Sears, entre otras.

Secretaría del Trabajo anuncia reclutamiento en la Venustiano Carranza

¡Sí hay trabajo! La Secretaría del Trabajo de la CDMX informó, a través de sus redes sociales oficiales, que están disponibles varias plazas laborales en empresas de renombre como la panadería La Esperanza, la tienda departamental Sears, entre otras opciones para personas con secundaria.

🔎¿Buscas trabajo? ¡Esta es tu oportunidad!



El próximo martes 27 de enero, lánzate al reclutamiento presencial en el Módulo de Atención de la alcaldía Venustiano Carranza. 🙌🏽

Varias empresas participarán, ¡y tú podrías ser el próximo en unirte a su equipo! 💼



🕙 10:00 a 14:00… pic.twitter.com/8E1YSAgCBK — Trabajo CDMX (@TrabajoCDMX) January 23, 2026

El objetivo es vincular a los capitalinos que buscan un empleo con empresas grandes, de buena reputación que tienen alta demanda de personal. En este caso, tocó el turno a la alcaldía Venustiano Carranza que realizará un reclutamiento presencial el próximo martes 27 de enero.

Requisitos y cómo aplicar para trabajar en La Esperanza y Sears

La Secretaría del Trabajo de la CDMX programó un día de reclutamiento presencial en la alcaldía Venustiano Carranza. Si estás interesado o interesada debes acudir a la siguiente dirección:

Sede: Unidad Regional del Servicio del Empleo (URSE) en Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena, CP 15900, CDMX.

Fecha: Martes 27 de enero de 2026

Horario: De 10:00 a 14:00 horas

Los requisitos que solicita para postularse a alguna de las vacantes son muy sencillos:

Solicitud de empleo elaborada o CV

Identificación oficial

CURP

Prepara tu documentación y acude a postularte a alguno de los empleos disponibles en la CDMX. Empieza el año con un sueldo seguro en una empresa fuerte y estable.

