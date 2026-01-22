Es oficial: CFE regalará chips de internet a personas que cumplan con estos requisitos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) iniciará en febrero de 2026 la entrega de 237 mil chips con internet gratuito en Michoacán. El programa busca conectar a estudiantes de nivel medio superior y superior para fortalecer su formación académica.

¿Cómo obtener el chip de internet gratis de la CFE en 2026?

Para solicitar una tarjeta SIM sin costo, los interesados deben acudir a los módulos de las Ferias del Bienestar o puntos de atención de la CFE Telecomunicaciones. El beneficio se otorga prioritariamente a estudiantes y beneficiarios de programas federales que cumplan con la documentación oficial vigente.

El registro para obtener este apoyo tecnológico demanda la presentación de los siguientes documentos en original y copia:

CURP actualizado (indispensable para menores de edad).

actualizado (indispensable para menores de edad). Identificación oficial con fotografía (INE).

con fotografía (INE). Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

no mayor a tres meses. Teléfono celular compatible con la banda de red de la CFE.

compatible con la banda de red de la CFE. Acta de nacimiento (únicamente en caso de solicitantes menores de edad).

Beneficios y cobertura del chip en Michoacán

Cada dispositivo entregado por la CFE protege la economía familiar al incluir 4GB mensuales de navegación, redes sociales, llamadas y mensajes SMS ilimitados. Esta herramienta permite que los alumnos de zonas remotas realicen investigaciones y tareas sin que el costo de los datos móviles represente un obstáculo.

La titular de Educación, Gabriela Molina, establece que esta acción forma parte del plan “Energía que Transforma” . La meta institucional para 2026 es convertir a Michoacán en la cuarta entidad con electrificación total, instalando además más de 4 mil puntos de internet gratuito por fibra óptica en espacios públicos.

Transición energética y paneles solares en Michoacán

El convenio firmado entre el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la directora de CFE, Emilia Esther Calleja, también contempla la instalación de 1.701 paneles solares. Estas celdas se colocarán en viviendas y escuelas de comunidades aisladas entre junio y julio de este año.

La Secretaría de Energía supervisa este despliegue que incluye la construcción de 200 torres de telefonía móvil con el objetivo de que la expansión eléctrica en Michoacán se acompañe de acceso real a servicios digitales y energía limpia para los sectores más vulnerables.