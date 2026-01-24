Mundial 2026 anuncia las exposiciones y museos oficiales del Corredor Cultural en CDMX

El Mundial 2026 de la FIFA está prácticamente a la vuelta de la esquina, por lo cual las cuentas oficiales de las sedes mundialistas como la Ciudad de México (CDMX) han dado a conocer las actividades con las que contará a lo largo de junio de este año, descanso recientemente el llamado Corredor Cultural en la capital.

Fue la cuenta @mexicocity26_ de Instagram, arroba oficial de la sede capitalina de la Copa del Mundo 2026, quien dio a conocer la lista de los 12 museos que se integrarán a este llamado Corredor Cultural entre los cuales destacan el Papalote Museo del Niño, así como el de Antropología e Historia.

Lista de museos y exposiciones en CDMX por el Mundial 2026

Todos y cada uno de los 12 museos que fueron incluidos en el Corredor Cultural del Mundial 2026 en la CDMX destacan por sus ubicaciones, así como por las interacciones que pueden tener los asistentes dentro de estos recintos.

Los museos presentados oficialmente por la FIFA, son los siguientes:

Museo Kaluz en la alcaldía Cuauhtémoc

Museo de Antropología e Historia en la alcaldía Miguel Hidalgo

Papalote Museo del Niño en la alcaldía Miguel Hidalgo

Museo Universitario de Arte Contemporáneo en la alcaldía Coyoacán

Museo Dolores Olmedo en la alcaldía Xochimilco

El Colegio Nacional en la alcaldía Cuauhtémoc

Museo UNIVERSUM en la alcaldía Coyoacán

Museo Interactivo de Economía en la alcaldía Cuauhtémoc

Museo Polanco en la alcaldía Miguel Hidalgo

Museo Franz Mayer en la alcaldía Cuauhtémoc

Museo Yancuic en la alcaldía Iztapalapa

Museo Memoria y Tolerancia en la alcaldía Cuauhtémoc

¿Qué actividades habrá en CDMX durante el Mundial 2026?

Más allá de las opciones de visitar estos museos integrados dentro de las dinámicas del Mundial 2026 , es importante mencionar que en la CDMX también se contará con el FIFA Fan Fest en la plancha del Zócalo Capitalino.

Además, se prevén las instalaciones de Fan Zones oficiales en las 16 alcaldías de la CDMX, festivales culturales en todas las demarcaciones, así como mega exposiciones sobre la fecha deportiva.

¿Cuándo inicia la Copa del Mundo de la FIFA este 2026?

Será hasta el próximo jueves 11 de junio de este 2026 que estará dando inicio oficialmente la Copa del Mundo de la FIFA en nuestro país, pues hay que recordar que el Estadio Azteca será el inmueble anfitrión del partido inaugural del torneo.

