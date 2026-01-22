Oro, plata y diseño único: Así serían las monedas conmemorativas del Mundial 2026 en México

México se prepara para dejar huella en la Copa del Mundo con la emisión de las monedas del Mundial 2026, una serie conmemorativa oficial impulsada por el Gobierno federal y el Banco de México. La iniciativa reconoce al país como coanfitrión del torneo junto con Estados Unidos y Canadá.

La propuesta, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum ante el Congreso, contempla tres monedas especiales con valor cultural, histórico y de inversión. Banxico será responsable del diseño, acuñación y distribución, una vez aprobado el decreto y publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Tipos de monedas y sus valores nominales

Moneda de oro puro: Valor nominal de 25 pesos, ley 0.999 y peso aproximado de un cuarto de onza troy

Valor nominal de 25 pesos, ley 0.999 y peso aproximado de un cuarto de onza troy Moneda de plata pura: valor nominal de 10 pesos, una onza troy y diámetro de 40 mm

valor nominal de 10 pesos, una onza troy y diámetro de 40 mm Moneda bimetálica: valor nominal de 20 pesos, forma dodecagonal y mayor accesibilidad

Estas piezas destacan por su calidad y atractivo internacional. Las de oro y plata se enfocan en coleccionistas e inversionistas, mientras la bimetálica apunta al público general.

Valor real y circulación de las monedas

El valor nominal es simbólico y no refleja su precio de mercado. Las monedas de metales preciosos tendrán costos más altos, determinados por la cotización diaria del oro y la plata.

Aunque cuentan con curso legal, no están pensadas para transacciones cotidianas. Su función principal es conmemorativa y de resguardo de valor.

¿Dónde y cómo conseguirlas?

Tras la aprobación legislativa, Banxico contará con hasta 90 días para definir los diseños finales. La Casa de Moneda de México iniciará la producción oficial.

Las monedas se venderán mediante canales autorizados de Banxico, su tienda numismática y distribuidores certificados. Las piezas de oro y plata tendrán disponibilidad limitada.

¿Por qué se emiten estas monedas?

La emisión busca proyectar la identidad mexicana durante el Mundial 2026 y fortalecer la tradición numismática nacional. También promueve el ahorro y la inversión en metales preciosos.

Expertos anticipan alta demanda, similar a emisiones previas como Qatar 2022, lo que podría incrementar su valor con el paso del tiempo.

