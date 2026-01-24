Evita el corralón: Autos que descansan por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 24 de enero

Si tenías planes importantes para este fin de semana te sugerimos leer toda la nota, pues de acuerdo con el calendario del Hoy No Circula sabatino de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este 24 de enero deben descansar los siguientes autos en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex):

Autos con holograma 1 y terminaciones 0, 2, 4, 6 y 8

Autos con holograma de verificación 2 y foráneos: ningún sábado del mes

Es importante mencionar que las restricciones comienzan a aplicar desde las 05:00 horas hasta las 22:00 horas tanto en la CDMX como en el Edomex.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

En caso de hacer caso omiso a las restricciones del Hoy No Circula, el reglamento de tránsito de la Ciudad de México, estipula multas económicas que pueden ir de los 2 mil 346.2 a los 3 mil 519.3 pesos, esto dependiendo el caso de cada infractor.

Además, es importante señalar que los policías de tránsito tanto de la Ciudad de México como del Estado de México, están facultados en remitir al corralón a los vehículos infractores. Será en estos depósitos, vehiculares que los conductores deberán realizar los pagos correspondientes a la multa emitida.

Autos exentos al Hoy No Circula en CDMX y Edomex

A pesar de las restricciones antes anunciadas, la misma CAMe establece que un sector de la población está exenta al programa Hoy No Circula. Éstos son los siguientes:

Autos híbridos

Autos eléctricos

Autos, cuando holograma de verificación cero y doble cero

Autos con placa de personas con discapacidad

Motociclistas

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

