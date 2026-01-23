Autos con este engomado enfrentan restricciones del Hoy No Circula este 23 de enero

El programa Hoy No Circula para este viernes 23 de enero de 2026 aplica en la Ciudad de México (CDMX) y la zona metropolitana, incluida parte del Estado de México (Edomex). La medida, coordinada por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), tiene como objetivo reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire.

Este esquema opera mediante restricciones por engomado, terminación de placa y holograma de verificación vehicular, un sistema que evalúa emisiones y determina qué autos pueden circular.

¿Qué autos no pueden circular hoy?

Este viernes la restricción corresponde al engomado azul. No pueden circular los vehículos con terminación de placa 9 o 0 y holograma 1 o 2:



Engomado azul

Placas 9 o 0

Holograma 1 y 2

Incluye placas foráneas

La medida impacta a miles de conductores que usan su auto de forma cotidiana en el Valle de México.

Horario de la restricción

La limitación vehicular se mantiene de forma continua durante el día:



De 5:00 a 22:00 horas

Fuera de ese horario no hay restricción

Respetar el horario evita sanciones y contribuye al objetivo ambiental.

¿Cuáles vehículos están exentos?

Algunos automóviles pueden circular sin problema, siempre que no exista contingencia ambiental activa:



Holograma 00 y 0

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Vehículos para personas con discapacidad

Estas excepciones buscan incentivar tecnologías limpias y garantizar movilidad esencial.

¿Qué pasa si incumples la restricción?

Circular en horario prohibido implica una multa de entre 20 y 30 UMAs, equivalente a aproximadamente 2,000 a 3,100 pesos. Además, el vehículo puede ser inmovilizado por autoridades de tránsito.

Alternativas recomendadas para moverte hoy

Ante la restricción, autoridades recomiendan opciones más sustentables:



Transporte público

Apps de movilidad

Bicicleta o patineta

Ajustar horarios o teletrabajo

Estas alternativas reducen tráfico y emisiones.

Recordatorio general del programa

El Hoy No Circula opera de lunes a viernes según engomado:



Lunes: Amarillo (5-6)

Amarillo (5-6) Martes: Rosa (7-8)

Rosa (7-8) Miércoles: Rojo (3-4)

Rojo (3-4) Jueves: Verde (1-2)

Verde (1-2) Viernes: Azul (9-0)

Los sábados aplican reglas especiales para hologramas 1 y 2. En contingencias ambientales, las restricciones pueden ampliarse.

