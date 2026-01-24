Sábado de cierres viales por bloqueos y rodadas; horarios y calles afectadas hoy

Aunque sea fin de semana en la CDMX hay cierres viales por manifestaciones, bloqueos y rodadas y para que no te quedes atrapado en el tráfico, en adn Noticias te decimos qué calles estarán cerradas hoy sábado 24 de enero de 2025.

Cierres viales por bloqueos y manifestaciones en CDMX

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hoy habrá una marcha, 10 manifestaciones y bloqueos y 2 rodadas en CDMX, las calles que estarán cerradas son:

09:00 horas en Parroquia del Espíritu Santo y Nuestra Señora de Fátima en Montes Cáucaso y Océano de las Tempestades No. 60, colonia Selene, alcaldía Tláhuac y en Anillo Periférico Canal de Garay y Eje 6 Sur Av. Luis Méndez, colonia Chinampac de Juárez, alcaldía Iztapalapa.

10:00 horas Refugio Franciscano A.C. ubicado en Carretera México-Toluca Km. 17.5, colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa; en la Sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ubicada en Belisario Domínguez No. 32, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas en Av. Niños Héroes No. 130, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

12:00 horas en Plaza Tlaxcoaque ubicada en Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, colonia Centro, Alc. Cuauhtémoc y en Plaza “San Carlos” Ignacio Mariscal y Miguel Ramos Arizpe, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

13:00 horas en Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

14:00 horas en Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” en Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en el Ángel de la Independencia en Av. Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Durante el día en la Secretaría de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas en CDMX hoy

Mientras que las rodadas se llevará a cabo en:

20:00 horas en Parque Recreativo Francisco I. Madero ubicado en Av. Circunvalación y Tapicería, colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza.

20:30 horas en Súper Plaza “La Viga” ubicado en Calz. de la Viga No. 1150, colonia Apatlaco, alcaldía Iztapalapa.

