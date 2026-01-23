Evita el tráfico por marchas y bloqueos en 9 alcaldías de CDMX hoy; calles cerradas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que hoy viernes 23 de enero se tienen previstas 1 marcha y 9 bloqueos y manifestaciones en diferentes alcaldías de la CDMX por lo que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones y buscar alternativas viales.

Marcha en la alcaldía Cuauhtémoc

Integrantes de Poesía de Emergencia México llevarán a cabo una marcha a las 15:00 horas en el Foro Multidisciplinario “Francesca Gargallo” Dr. Atl No. 275, colonia Santa María la Ribera con rumbo al Kiosco Morisco, Monumento a la Madre y la Embajada de Estados Unidos de América.

Bloqueos y manifestaciones hoy en CDMX

Además, se tienen previstas otras movilizaciones sociales que provocarán cierres en las siguientes vialidades:

08:00 horas en Deportivo “Hermanos Galeana” Av. José Loreto Fabela No. 190, colonia San Juan de Aragón VII Sección, alcaldía Gustavo A. Madero.

10:00 horas en Reclusorio Preventivo Varonil Sur ubicado en Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro, colonia San Mateo Xalpa, alcaldía Xochimilco; en el Club de Periodistas de México, A.C. Filomeno Mata No. 8, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ubicada en Eje 4 Norte No. 311, colonia Santo Tomas, alcaldía Azcapotzalco.

A las 11:00 horas se realizará una movilización en el Reloj del Mundial de Fútbol 2026 ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 111, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo y en la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México en Av. Nuevo León No. 56, colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

A las 13:00 horas habrá bloqueos en Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

A las 14:00 horas habrá manifestación en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Azcapotzalco ubicado en Av. Aquiles Serdán No. 2060, colonia Ex Hacienda El Rosario, alcaldía Azcapotzalco.

A las 15:00 horas habrá movilizaciones en la Secretaría de Obras y Servicios ubicada en Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499, colonia Magdalena Mixihuca, alcaldía Venustiano Carranza.

