Hoy no Circula 2026: Estos son los requisitos clave para lograr el Holograma 0 en los vehículos

En el Estado de México y la Ciudad de México, tener el Holograma 0 significa poder circular todos los días sin restricciones del programa Hoy no Circula —salvo en casos de contingencia ambiental—. Pero conseguirlo no depende del año de tu auto, sino de su estado mecánico y sus emisiones contaminantes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué hace a un auto merecedor del Holograma 0?

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de México (SMAyDS) aclaró en 2026 que los autos modelo 2006 en adelante sí pueden obtener el Holograma 0 o 00, siempre que cumplan con los límites técnicos en las pruebas anticontaminantes. Esta precisión vino tras una confusión inicial que limitaba el beneficio solo a modelos 2010 o más recientes.

El distintivo se otorga a vehículos usados o seminuevos cuyas emisiones de hidrocarburos (HC), monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NOx) están dentro de los estándares más estrictos. Para lograrlo, el sistema de control de emisiones debe estar en óptimas condiciones. Aquí los puntos clave que debes revisar antes de ir al verificentro:



Convertidor catalítico en buen estado: Esencial para transformar gases tóxicos en compuestos menos dañinos. Si falta o está dañado, es casi seguro que no apruebes.

Sensor de oxígeno funcionando: Regula la mezcla de aire y combustible. Si falla, las emisiones se disparan.

Inyectores y bomba de gasolina limpios: Garantizan una combustión eficiente.

Afinación reciente: Incluye cambio de aceite, bujías y filtros de aire y gasolina.

Sistema de escape sin fugas: Cualquier fuga puede alterar las mediciones.

Luz “Check Engine” apagada: Si está encendida, el auto será rechazado automáticamente.

Recuerda que, a partir del 1 de enero 2026, el Programa #HoyNoCircula entró en operación con aplicación de multas en la ZMVT y ZMST. Más información en: https://t.co/V4wZ1Ww6WI¡Evita multas y Verifica! pic.twitter.com/N5BAQlbZDI — Medio Ambiente (@AmbienteEdomex) January 19, 2026

¿Y el Holograma 00?

Este distintivo es para vehículos nuevos, eléctricos o híbridos recién adquiridos. Tiene vigencia de dos años y exime al conductor de verificar durante ese tiempo. Los autos eléctricos, por su parte, reciben el Holograma Exento, que también libera de restricciones.

Antes de acudir al verificentro, asegúrate de tener:



Identificación oficial vigente

Tarjeta de circulación actualizada

Comprobante de verificación anterior (o factura si es primera vez)

Constancia de que no tienes adeudos de tenencia o multas

Además, agenda cita en línea, ya que muchos centros ya no atienden sin previa reservación. El calendario 2026 sigue vigente según el último dígito de la placa y el color del engomado, por lo que conviene verificar con tiempo para evitar multas o filas innecesarias.

Con el mantenimiento adecuado, incluso un auto de más de 10 años puede obtener el Holograma 0. La clave está en cuidar el motor como si fuera parte de la familia: porque, al final, también respira lo que tú respiras.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.