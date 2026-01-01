Cierran locales que vendían animales en Mercado de Sonora; comerciantes buscan otro negocio

A partir del 1° de enero de 2026, entró en vigor la prohibición total de vender animales vivos en el Mercado de Sonora, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México (CDMX). La medida deriva de una sentencia judicial emitida tras años de denuncias por maltrato animal y condiciones insalubres.

La disposición impacta directamente a entre 80 y 88 puestos que comercializaban aves, reptiles, roedores, perros, gatos y peces. Las autoridades capitalinas implementaron operativos de vigilancia y programas de reconversión comercial para evitar cierres definitivos y pérdida de empleos.

¿Qué locales cerraron o se vieron afectados?

Además de los 80 a 88 puestos, algunos locatarios bajaron las cortinas de manera definitiva al final de 2025, mientras que otros optaron por adaptarse antes de la fecha límite.

Quienes no cumplan con la nueva norma enfrentan clausuras permanentes y la pérdida de su derecho a operar en el mercado. Las autoridades realizan operativos de vigilancia para garantizar el cumplimiento y evitar ventas clandestinas.

¿Qué venderán ahora estos locatarios?

Las autoridades de la alcaldía Venustiano Carranza y el Gobierno de la CDMX ofrecieron apoyo para la reconversión de estos negocios, con el objetivo de que los comerciantes mantengan sus fuentes de ingreso. Muchos cambiaron su oferta a productos relacionados con mascotas, pero sin animales vivos, como:



Alimentos y croquetas para perros, gatos y otras mascotas

Accesorios como correas, juguetes, camas, cepillos y transportadoras

Otros artículos permitidos, como plantas, abarrotes o ropa

Esta transición no afecta los giros tradicionales del mercado, que siguen operando normalmente con hierbas medicinales, artículos esotéricos, piñatas, flores y productos para fiestas.

¿Por qué se tomó esta decisión?

Responde a múltiples quejas por condiciones de hacinamiento, insalubridad y maltrato animal documentadas durante décadas. Organizaciones defensoras de los animales celebraron la medida como un avance en el bienestar de las especies.

La sentencia judicial obliga a priorizar la protección animal sobre prácticas comerciales que causaban sufrimiento. El Mercado de Sonora sigue abierto y atractivo para visitantes, ahora con un enfoque más ético y regulado.

