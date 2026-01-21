Miércoles sin manejar; por Hoy No Circula, autos que deben descansar este 21 de enero en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio informó que el programa Hoy No Circula de este miércoles 21 de enero, afectará a todos los autos con engomado rojo y terminación de placa 3 y 4 con holograma 1 y 2, esto dentro de toda la Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios del Estado de México (Edomex).

De acuerdo con lo establecido por las autoridades de tránsito correspondientes, este programa de movilidad aplica en un horario que va de las 05:00 a las 22:00 horas, esto tanto en la CDMX como en el Edomex.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Autos exentos al Hoy No Circula este miércoles 21 de enero

A pesar de las restricciones de la CAMe por el Hoy No Circula antes anunciadas, es importante mencionar que existe un sector de la población que está exento a este programa de movilidad tanto en la CDMX como en el Edomex.

Y es que los motos, autos híbridos, eléctricos, con placas de personas con discapacidad así como aquellos que cuentan con holograma de verificación 0 y 00, están exentos al programa de movilidad sin importar el día de la semana.

Multas de tránsito con peligro de corralón: Las infracciones más temidas en CDMX 2026 Las sanciones viales en la capital incluyen multas de tránsito elevadas, pérdida de puntos y envío al corralón, por lo que conocer reglas básicas ayuda a evitar gastos imprevistos. 14 enero, 2026

¿De cuánto es la multa por el Hoy No Circula este 2026?

Luego de que el INEGI diera a conocer el nuevo monto de la UMA a nivel nacional, el costo de la multa por no respetar el Hoy No Circula se elevó considerablemente en la capital del país, pues aquellas personas que no respeten este programa se pueden hacer acreedores a sanciones económicas que van de los 2 mil 346.2 a los 3 mil 519.3 pesos.

Por otro lado, es importante señalar que los policías de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) están completamente facultados en remitir al corralón a los autos infractores. Será en estos depósitos vehiculares que los dueños deberán realizar el pago de la multa correspondiente.

Municipios del Edomex en donde aplica el Hoy No Circula

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Cae árbol de aproximadamente 18 metros de altura sobre tráiler en la colonia Euskadi

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.