Detalles del programa “Detector que salva” en CDMX; Gobierno entrega dispositivos para identificar fugas de gas

Las fugas de gas se han convertido en un grave problema en toda la Ciudad de México (CDMX) y los datos son alarmantes. Es por eso que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció el comienzo del programa "Detector que salva", en donde entregaron 10 mil dispositivos inteligentes que las personas deben colocar en sus casas para avisar si hay una fuga de gas

El programa tiene el objetivo de prevenir las tragedias e impulsar a la población a tener una mayor cultura de prevención ante accidentes que pueden ser evitables. Basta decir que, en promedio, la CDMX registra 11 fugas de gas al día.

La CDMX y su grave problema con las fugas de gas

En su comunicado oficial, el Gobierno de la CDMX informó que cada año se registran cuatro mil accidentes asociados a fugas de gas, desde intoxicaciones hasta incendios y fuertes explosiones.

Existen muchos factores para esto, que van desde descuidos humanos de no haber cerrado correctamente el gas, hasta errores en la instalación del mismo que provocan fugas casi imperceptibles, pero que solo esperan para provocar alguna tragedia.

Por si fuera poco, hay ocasiones en donde una explosión por fuga de gas puede afectar a más de una familia, como cuando ocurre en habitaciones de unidades habitacionales. De acuerdo con el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, el 40% de la población vive en este tipo de complejos, por lo que el impacto de un solo accidente es mucho mayor.

¿En qué consiste el programa "Detector que salva"?

Así, Brugada inició con el programa "Detector que salva", entregando los primeros 10 mil dispositivos inteligentes que la gente debe colocar en su casa para detectar una fuga de gas, por mas mínima que sea.

Los dispositivos se encargan de monitorear de manera permanente el aire en espacios cerrados mediante sensores que analizan su composición y detectan cambios anormales antes de que se conviertan en riesgos mayores.

Brugada informó que el programa "Detector que salva" forma parte de una política integral de protección civil, basada en la prevención, la información y la capacitación a la población.

En nuestra ciudad ocurren más de 4 mil incidentes al año por fugas de gas e incendios y muchos pueden evitarse con prevención y coordinación. Por ello iniciamos en @Alcaldia_Coy el programa “El Detector que Salva” con la entrega gratuita de 10 mil detectores de gas y humo en… pic.twitter.com/eo0DMXZSHA — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 19, 2026

