Investigan la causa de la fuga de gas que activó alerta y provocó confinamiento en Los Ángeles

Una fuga de gas natural provocó el cierre de la Interestatal 5 (I-5) en el condado de Los Ángeles durante varias horas, dejando a decenas de automovilistas atrapados y activando una alerta de confinamiento, informó ABC7 News. Las autoridades investigan las causas del incidente ocurrido en la zona de Castaic.

De acuerdo con la televisora, cuadrillas de la Southern California Gas Company (SoCalGas) evaluaron los daños tras la ruptura de una línea principal, mientras se restringieron accesos en Ridge Route Road para facilitar las indagatorias.

Equipos de emergencia señalaron que no existe riesgo para la salud pública y no se detectó olor a gas en revisiones posteriores.

Se desconoce el origen de la fuga de gas en Los Ángeles

El incidente se reportó la tarde del sábado, cuando una tubería de transmisión de 34 pulgadas, ubicada al este de los carriles sur de la I-5, liberó gas a alta presión , levantando tierra y escombros visibles para los conductores.

SoCalGas informó que el tramo dañado fue aislado de forma segura, lo que permitió detener la fuga sin que se registraran igniciones o explosiones.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar la causa del rompimiento. Aunque se ha observado movimiento de terreno tras tormentas recientes, los bomberos del condado indicaron que, de haber sido un factor directo, habría quedado evidenciado en la inspección inicial.

La evaluación y reparación continuarán una vez que el gas remanente sea ventilado de manera controlada. El estado desplegó recursos de emergencia y personal de primera respuesta, y la Guardia Nacional de California estaba en espera.

El cierre total de la I-5 en ambos sentidos generó retrasos de hasta tres horas y un confinamiento temporal en comunidades cercanas, medida que fue levantada la misma noche del domingo.