Clara Brugada otorga apoyos de 50 mil pesos a comerciantes de CDMX; convocatoria y requisitos

Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), informó que se otorgarán apoyos económicos y créditos de hasta 100 mil pesos para locatarios del Mercado de Sonora que desde el 1 de enero dejaron de vender animales y cambiaron su giro comercial.

Luego de que los comerciantes evadieran la prohibición de comercializar los ejemplares y optaron por realizarlo de forma clandestina en redes sociales y bajo pedido. Este jueves, la morenista acudió al recinto para comprobar que la ley se esté cumpliendo.

¿Cómo funcionarán los créditos para comerciantes en CDMX?

"Van a recibir 50 mil pesos directamente, no es un crédito, es un apoyo para momentos como este, para fortalecer su nuevo negocio", subrayó, al destacar que se trata de un recurso emergente destinado exclusivamente para la reconversión comercial.

Además, informó que a través del Fondo para el Desarrollo Social (Fondeso) se abrirá la posibilidad de acceder a créditos adicionales: hasta 50 mil pesos sin intereses y hasta 100 mil pesos con una tasa mínima del tres por ciento, acompañados de asesoría permanente para garantizar que los recursos se utilicen en la mejora de los negocios.

Después de 70 años, el Mercado de Sonora deja atrás la venta de animales. Hoy no es discurso, es decisión de gobierno. 🐾

— EVELYN PARRA (@evelyn_parraA) January 8, 2026

Acompañada por la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, así como por integrantes de su gabinete, Brugada reconoció públicamente a los comerciantes que optaron por cambiar el giro de sus negocios, una decisión que calificó como "valiente y necesaria".

La mandataria indicó que ante cualquier denuncia intervendrá la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México , pues se trata de una práctica prohibida por la ley.

"Me decían: pero que está pasando ya no están vendiendo en el Mercado de Sonora, pero ahora lo están haciendo de manera clandestina y están comercializando a través de otras formas, a través de los teléfonos, de contactos directos que ya no sea en el Mercado'", dijo Brugada. "Les pedimos a todas y todos que no, que no se haga esta práctica porque ante cualquier denuncia pues entonces ya no es que cambien el giro sino aquí ya está penado y eso va a significar pues el actuar de la Fiscalía para enfrentar estos casos", añadió.

