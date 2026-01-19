Cuenta regresiva en CDMX: Se acaba el tiempo para evitar la huelga del transporte público

Autoridades capitalinas y representantes sindicales enfrentan horas decisivas ante la posible huelga que amenaza la operación del transporte público en la Ciudad de México, donde la Alianza de Tranviarios de México presiona por respuestas inmediatas que eviten afectaciones para usuarios y trabajadores del sistema eléctrico.

El conflicto crece mientras el transporte público eléctrico mantiene incertidumbre diaria, ya que la huelga plantea un escenario crítico para la movilidad, y la Alianza de Tranviarios de México advierte que sin acuerdos claros la interrupción del servicio es inevitable.

¿Cuándo comienza la huelga de tranviarios en CDMX y qué servicios se verán afectados?

La Alianza de Tranviarios de México confirmó que la huelga iniciará al primer minuto del miércoles 21 de enero de 2026, tras semanas sin acuerdos, situación que colocaría al transporte público eléctrico de la capital en una suspensión total.

En caso de estallamiento, la huelga afectaría directamente a los sistemas operados por el Servicio de Transportes Eléctricos, como Trolebús, Cablebús y Tren Ligero, servicios fundamentales para la movilidad cotidiana de miles de personas en la Ciudad de México .

El sindicato advirtió que el transporte público carece de un plan de contingencia oficial, ya que la Secretaría de Movilidad no informó medidas para usuarios, lo que incrementa la preocupación social ante la cercanía de la huelga programada.

¿Qué demandas exige la Alianza de Tranviarios de México para no ir a huelga?

Aumento salarial del 10 por ciento conforme al contrato colectivo

del 10 por ciento conforme al contrato colectivo Respeto íntegro al tabulador salarial vigente

salarial vigente Pago de retroactivos pendientes

pendientes Entrega de uniformes, herramientas y equipo de protección

Mejora en la calidad de insumos operativos

La Alianza de Tranviarios de México afirma que las exigencias reflejan una crisis administrativa prolongada, donde la falta de insumos básicos compromete la seguridad de los trabajadores y la operación diaria del servicio, además de un estancamiento salarial que afecta derechos laborales ya establecidos.

El sindicato señala que el aumento al salario mínimo no corrige distorsiones internas, pues iguala percepciones iniciales, por lo que exige negociación formal, propuestas técnicas claras y voluntad política que brinde estabilidad al transporte público eléctrico.

Críticas al incremento del salario mínimo 2026

La dirigencia sindical cuestiona que el ajuste de 13 por ciento al salario mínimo para 2026 impacta de forma negativa al tabulador interno, ya que elimina diferencias salariales entre categorías con funciones, riesgos y responsabilidades claramente distintas.

Desde la visión de la Alianza de Tranviarios de México, esta situación diluye conquistas históricas y frena la carrera laboral, porque el incremento general no sustituye aumentos contractuales ni resuelve la falta de incentivos profesionales para el personal operativo.