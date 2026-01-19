Lunes 19 de enero difícil en el Metro CDMX: L7 y A con retrasos por objeto de metal el vías; Metrobús con cierres en L2

Este lunes 19 de enero, miles de usuarios del transporte público en la Ciudad de México (CDMX) enfrentaron complicaciones para trasladarse a sus destinos debido a retrasos y afectaciones en varias líneas del Metro y del Metrobús, lo que provocó demoras, saturación en andenes y molestia entre los pasajeros, especialmente durante el inicio de la semana laboral y escolar.

Al momento, se reporta circulación lenta en la Línea 7 debido a revisión de las vías tras la caída de un objeto de metal y revisión de la Línea A tras problemas en un tren; asimismo, se registra afluencia alta en las Líneas 1, 3, 8 y 12, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes

Tiempos de espera por líneas este lunes

Conoce cuánto tiempo de espera marca el Metro de la CDMX este día:



Línea 1: 5 minutos

Línea 2: 5 minutos

Línea 3: 6 minutos

Línea 4: 5 minutos

Línea 5: 5 minutos

Línea 6: 5 minutos

Línea 7: 5 minutos

Línea 8: 6 minutos

Línea 9: 6 minutos

Línea A: 6 minutos

Línea B: 6 minutos

Línea 12: 5 minutos

#MetroAlMomento:

Se registra afluencia alta en las Líneas 3, 8, A y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Te recomendamos anticipar tu salida y planificar tu traslado. pic.twitter.com/dA32jOKUq8 — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 19, 2026

Línea 8 del Metro, la más afectada

Uno de los mayores problemas se registró en la Línea 8 del Metro , que corre de Constitución de 1917 a Garibaldi/Lagunilla, donde usuarios reportaron tiempos de espera de entre 15 y 20 minutos.

A través de sus canales oficiales, el Sistema de Transporte Colectivo informó que todas las estaciones se encontraban brindando servicio y que se trabajaba para agilizar la salida de los trenes desde las terminales.

“El servicio está activo en toda la Línea 8. Se agiliza la circulación y salida de los trenes. Permite el libre cierre de puertas”, señaló el Metro en un mensaje difundido durante la mañana; sin embargo, pasajeros en redes sociales aseguraron que la marcha lenta persistió por varios minutos.

Retrasos en las Líneas B y 3

Por su parte, la línea B, que va de Buenavista a Ciudad Azteca, también presentó complicaciones. Usuarios denunciaron retrasos superiores a cinco minutos, además de trenes detenidos por lapsos prolongados en estaciones base, lo que generó acumulación de personas en los andenes.

Por su parte, la línea 3 , una de las más utilizadas por conectar el norte con el sur de la ciudad, reportó demoras aproximadas de 10 minutos, afectando a quienes se dirigían a zonas como Indios Verdes, Centro Médico y Universidad.

Metrobús sin servicio en la estación CCH Oriente

En el caso del Metrobús , la línea 2 presentó suspensión de servicio en la estación CCH Oriente, debido a trabajos de construcción en la zona. Las autoridades recomendaron a los usuarios tomar rutas alternas y prever mayor tiempo de traslado.

En contraste, el organismo informó que la línea 6 ya opera con normalidad, luego de que se restableciera por completo la circulación en todas sus estaciones.

⚠️AVISO L2



1⃣Toma en cuenta, por intervención en la estación.

❌Sin Servicio: CCH Oriente, en ambos sentidos.

(Actualización 0:11 h). Consulta actualización del Estado de Servicio en: https://t.co/KYPFkxMmrU#MovilidadCDMX — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) January 19, 2026

Llamado a anticipar traslados

Las autoridades del transporte capitalino reiteraron el llamado a la ciudadanía para salir con anticipación, mantenerse informada a través de los canales oficiales y respetar las indicaciones del personal para evitar mayores retrasos y garantizar la seguridad de los usuarios durante las horas pico.

